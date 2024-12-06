https://1prime.ru/20241206/vsu-853376975.html

"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ

"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T09:28+0300

2024-12-06T09:28+0300

2024-12-06T09:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве компенсации. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя, <…>. Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — отметил Боуз.Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон активно призывает киевские власти снизить возраст призыва в армию с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих.В ответ на это требование заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал госсекретаря Энтони Блинкена "редкой мразью" и заявил, что американским властям все равно, если на поле боя будут гибнуть18-летние.

https://1prime.ru/20241206/svo-853375174.html

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