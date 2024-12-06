Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241206/vsu-853376975.html
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:28+0300
2024-12-06T09:28+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве компенсации. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя, &lt;…&gt;. Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — отметил Боуз.Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон активно призывает киевские власти снизить возраст призыва в армию с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих.В ответ на это требование заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал госсекретаря Энтони Блинкена "редкой мразью" и заявил, что американским властям все равно, если на поле боя будут гибнуть18-летние.
https://1prime.ru/20241206/svo-853375174.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
09:28 06.12.2024
 
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ

Журналист Боуз: командование ВСУ специально бросает тела своих солдат

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Новые освобожденные территории в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве компенсации. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя, <…>. Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — отметил Боуз.
Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон активно призывает киевские власти снизить возраст призыва в армию с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих.
В ответ на это требование заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал госсекретаря Энтони Блинкена "редкой мразью" и заявил, что американским властям все равно, если на поле боя будут гибнуть18-летние.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
08:59
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала