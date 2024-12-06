https://1prime.ru/20241206/vsu-853376975.html
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:28+0300
2024-12-06T09:28+0300
2024-12-06T09:28+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве компенсации. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя, <…>. Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — отметил Боуз.Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон активно призывает киевские власти снизить возраст призыва в армию с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих.В ответ на это требование заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал госсекретаря Энтони Блинкена "редкой мразью" и заявил, что американским властям все равно, если на поле боя будут гибнуть18-летние.
https://1prime.ru/20241206/svo-853375174.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Десятки тысяч". На Западе раскрыли жуткую правду о ВСУ
Журналист Боуз: командование ВСУ специально бросает тела своих солдат
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ.
Командование Вооруженных сил Украины специально бросает тела своих погибших солдат на передовую, чтобы заполучить деньги, предназначенные в качестве компенсации. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Буквально десятки тысяч мертвых украинцев брошены на поле боя, <…>. Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших", — отметил Боуз.
Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон активно призывает киевские власти снизить возраст призыва в армию с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих.
В ответ на это требование заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал госсекретаря Энтони Блинкена "редкой мразью" и заявил, что американским властям все равно, если на поле боя будут гибнуть18-летние.
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко