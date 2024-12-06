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ВТБ ждет снижения продаж новых легковых автомобилей в России
ВТБ ждет снижения продаж новых легковых автомобилей в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ ждет снижения продаж новых легковых автомобилей в России
ВТБ прогнозирует рынок продаж легковых автомобилей в России в 2025 году в объеме более 7 миллионов машин, при этом на новые автомобили придется порядка 1,3... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:14+0300
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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует рынок продаж легковых автомобилей в России в 2025 году в объеме более 7 миллионов машин, при этом на новые автомобили придется порядка 1,3 миллиона единиц, что будет на 10% ниже в годовом выражении, сообщила пресс-служба банка. "В 2025 году на российском автомобильном рынке будет реализовано более 7 миллионов машин, что сопоставимо с результатом текущего года. Почти каждая пятая из них выйдет с первичного рынка. …В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей в следующем году, по оценке ВТБ, составят около 1,3 миллиона штук. Это будет примерно на 10% ниже результата 2024 года", - говорится в прогнозе банка по продажам легковых автомобилей. При этом отмечается, что показатель будет на четверть выше результаты 2023 года, и почти вдвое превысит 2022 год. "Пиком продаж остается 2021 год, когда жители России купили у дилеров порядка 1,7 миллиона легковых машин", - добавили в ВТБ. По словам вице-президента, начальника управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константина Каракалова, стимулировать продажи будут субсидированные программы автопроизводителей и господдержка, за счет которых можно будет купить новые автомобили на более выгодных условиях.
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россия, втб, авто
ВТБ ждет снижения продаж новых легковых автомобилей в России
ВТБ ждет снижения продаж новых легковушек в России в 2025 году до 1,3 млн единиц
МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует рынок продаж легковых автомобилей в России в 2025 году в объеме более 7 миллионов машин, при этом на новые автомобили придется порядка 1,3 миллиона единиц, что будет на 10% ниже в годовом выражении, сообщила пресс-служба банка.
"В 2025 году на российском автомобильном рынке будет реализовано более 7 миллионов машин, что сопоставимо с результатом текущего года. Почти каждая пятая из них выйдет с первичного рынка. …В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей в следующем году, по оценке ВТБ, составят около 1,3 миллиона штук. Это будет примерно на 10% ниже результата 2024 года", - говорится в прогнозе банка по продажам легковых автомобилей.
При этом отмечается, что показатель будет на четверть выше результаты 2023 года, и почти вдвое превысит 2022 год.
"Пиком продаж остается 2021 год, когда жители России купили у дилеров порядка 1,7 миллиона легковых машин", - добавили в ВТБ.
По словам вице-президента, начальника управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константина Каракалова, стимулировать продажи будут субсидированные программы автопроизводителей и господдержка, за счет которых можно будет купить новые автомобили на более выгодных условиях.
ЦБ намерен рассмотреть возможность внедрения стандарта для автокредитования