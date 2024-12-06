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Юань открыл торги 6 декабря снижением - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Юань открыл торги 6 декабря снижением
Юань открыл торги 6 декабря снижением - 06.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 6 декабря снижением
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,69 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:07+0300
2024-12-06T10:07+0300
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мосбиржа
юань
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск понижался на 24 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,69 рубля.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
10:07 06.12.2024
 
Юань открыл торги 6 декабря снижением

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается на 24 коп, до 13,69 руб

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 13,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск понижался на 24 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,69 рубля.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюМосбиржаюань
 
 
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