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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:18+0300
2024-12-06T10:18+0300
2024-12-06T10:32+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.19 мск снижался на 37 копеек, до 13,56 рубля. Минутами ранее он падал чуть ниже 13,5 рубля - минимума с 12 ноября.
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россия, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, юань
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля впервые с 12 ноября
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.19 мск снижался на 37 копеек, до 13,56 рубля. Минутами ранее он падал чуть ниже 13,5 рубля - минимума с 12 ноября.