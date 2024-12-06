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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:18+0300
2024-12-06T10:32+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.19 мск снижался на 37 копеек, до 13,56 рубля. Минутами ранее он падал чуть ниже 13,5 рубля - минимума с 12 ноября.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, юань
10:18 06.12.2024 (обновлено: 10:32 06.12.2024)
 
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля впервые с 12 ноября

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.19 мск снижался на 37 копеек, до 13,56 рубля. Минутами ранее он падал чуть ниже 13,5 рубля - минимума с 12 ноября.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯюань
 
 
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