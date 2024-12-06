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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля

Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T10:18+0300

2024-12-06T10:18+0300

2024-12-06T10:32+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты усилил снижение в пятницу, оказавшись ниже 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.19 мск снижался на 37 копеек, до 13,56 рубля. Минутами ранее он падал чуть ниже 13,5 рубля - минимума с 12 ноября.

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