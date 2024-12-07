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Названы авто с пробегом, которые больше всего любят россияне

Названы авто с пробегом, которые больше всего любят россияне - 07.12.2024, ПРАЙМ

Названы авто с пробегом, которые больше всего любят россияне

В рейтинге самых популярных моделей подержанных автомобилей на российском рынке за осень 2024 года лидируют LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. По сравнению | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T08:30+0300

2024-12-07T08:30+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. В рейтинге самых популярных моделей подержанных автомобилей на российском рынке за осень 2024 года лидируют LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля продаж каждой из этих моделей заметно выросла среди всех категорий продавцов, выяснили в Авто.ру Бизнес.Самой популярной подержанной моделью на российском рынке за сентябрь–ноябрь 2024 года стала LADA Granta. Её продажи выросли на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. У официальных дилеров модель стоила 718 743 рубля (на 2,8% выше, чем годом ранее), самые привлекательные цены предлагались частными продавцами — в среднем 626 440 рублей (на 5,5% выше, чем в прошлом году).На втором месте Kia Rio – за год продажи выросли на 20,3%. У дилеров она тоже была дороже, чем у частных продавцов — 1 212 043 рубля (снижение цены на 6,3% по сравнению с осенью 2023 года) против 1 089 736 рублей (на 0,8% больше, чем в прошлом году).Третье место занял Hyundai Solaris. Рост продаж за год составил 20,7%. Средняя цена у дилеров - 1 142 002 рубля (на 5,8% меньше, чем в прошлом году). Частные продавцы в среднем запрашивали 1 048 066 рублей, что почти совпадает с уровнем прошлого года."АвтоВАЗ" ожидаемо держит пальму первенства на вторичном рынке – продажи за год выросли на 9,7%. При этом спрос на автомобили ГАЗ и УАЗ снизился на 18,8% и 16,3% соответственно.Среди китайских брендов первое место занимает Chery. На вторичном рынке продажи автомобилей этой марки выросли на 40,7% по сравнению с прошлым годом. За ней следуют Geely и Haval. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение цен на подержанные авто всех трёх упомянутых китайских брендов.В сентябре-ноябре 2024 года общая доля дилерских продаж автомобилей с пробегом по всем основным брендам и моделям выросла на 18% к прошлому году. К 2022-му рост оказался еще более впечатляющий - 81%.Во многом это произошло благодаря пополнению дилерских складов ликвидными подержанными автомобилями через программу трейд-ин, считает руководитель по продажам и развитию Авто.ру Бизнес Даниил Шкурыгин. "Как правило, на таких автомобилях дилеры имеют неплохой запас маржинальности, что позволяет им продавать подержанные автомобили хорошего качества по приемлемой для покупателей цене", — пояснил он. Кроме того, часто дилеры дают гарантию при продаже подержанных автомобилей, что делает такое предложение еще интереснее.

https://1prime.ru/20241204/lada-853321931.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, китайский автопром, авто.ру, бизнес