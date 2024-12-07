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Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто

Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто - 07.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто

Среди подержанных автомобилей отечественного произвдства в России самыми надежными являются Lada Granta Cross, Niva Travel и Lada Vesta. Об этом рассказал... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T13:22+0300

2024-12-07T13:22+0300

2024-12-07T14:02+0300

экономика

авто

автоваз

подержанные автомобили

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Среди подержанных автомобилей отечественного произвдства в России самыми надежными являются Lada Granta Cross, Niva Travel и Lada Vesta. Об этом рассказал "Газете.Ru" рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.Он выделил Lada Granta Cross. По его словам, она имеет отлаженную конструкцию, отличается обвесом из прочного пластика, который дополнительно защищает кузов от царапин и сколов. Увеличенный примерно на два сантиметра по сравнению с версией Lada Granta дорожный просвет уменьшает риск повреждения важных агрегатов, таких как двигатель, добавил эксперт.Далее в списке Рязанова значится Lada Niva Travel. Он отметил, что "АвтоВАЗ" избавил от детских болезней эту выпускаемую уже в течение более 20 лет модель, которая ранее называлась Chevrolet Niva. Сейчас машина имеет только два недостатка — высокий расход топлива и посредственная динамика, считает он.Эксперт также внес в список самых надежных Lada Vesta и отметил, что у машины лучшая управляемость из всех перечисленных. Также она имеет хорошие показатели активной и пассивной безопасности, до четырех подушек безопасности, а некоторые модели оснащены электронной системой курсовой устойчивости. Рязанов также отметил, что правильно обслуживаемые двигатели на Lada Vesta работают без серьезного ремонта при пробеге 250 тысяч километров, ресурс трансмиссии в зависимости от типа способен отработать 150-300 тысяч километров, а подвеска — до 100 тысяч километров.

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авто, автоваз, подержанные автомобили