Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241207/avto-853412810.html
Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто
Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто - 07.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто
Среди подержанных автомобилей отечественного произвдства в России самыми надежными являются Lada Granta Cross, Niva Travel и Lada Vesta. Об этом рассказал... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T13:22+0300
2024-12-07T14:02+0300
экономика
авто
автоваз
подержанные автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/83994/24/839942497_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_0fe4874be4334e5b0566c4cc3baf6f74.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Среди подержанных автомобилей отечественного произвдства в России самыми надежными являются Lada Granta Cross, Niva Travel и Lada Vesta. Об этом рассказал "Газете.Ru" рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.Он выделил Lada Granta Cross. По его словам, она имеет отлаженную конструкцию, отличается обвесом из прочного пластика, который дополнительно защищает кузов от царапин и сколов. Увеличенный примерно на два сантиметра по сравнению с версией Lada Granta дорожный просвет уменьшает риск повреждения важных агрегатов, таких как двигатель, добавил эксперт.Далее в списке Рязанова значится Lada Niva Travel. Он отметил, что "АвтоВАЗ" избавил от детских болезней эту выпускаемую уже в течение более 20 лет модель, которая ранее называлась Chevrolet Niva. Сейчас машина имеет только два недостатка — высокий расход топлива и посредственная динамика, считает он.Эксперт также внес в список самых надежных Lada Vesta и отметил, что у машины лучшая управляемость из всех перечисленных. Также она имеет хорошие показатели активной и пассивной безопасности, до четырех подушек безопасности, а некоторые модели оснащены электронной системой курсовой устойчивости. Рязанов также отметил, что правильно обслуживаемые двигатели на Lada Vesta работают без серьезного ремонта при пробеге 250 тысяч километров, ресурс трансмиссии в зависимости от типа способен отработать 150-300 тысяч километров, а подвеска — до 100 тысяч километров.
https://1prime.ru/20241206/nissan-853388380.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83994/24/839942497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f6bd567f7a157ff9d8328a1773982d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, автоваз, подержанные автомобили
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, подержанные автомобили
13:22 07.12.2024 (обновлено: 14:02 07.12.2024)
 
Россиянам назвали три самых надежных модели отечественных подержанных авто

Эксперт Рязанов перечислил три самых надежных отечественных подержанных авто

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобиля LADA Niva Travel
Старт продаж автомобиля LADA Niva Travel - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Среди подержанных автомобилей отечественного произвдства в России самыми надежными являются Lada Granta Cross, Niva Travel и Lada Vesta. Об этом рассказал "Газете.Ru" рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
Он выделил Lada Granta Cross. По его словам, она имеет отлаженную конструкцию, отличается обвесом из прочного пластика, который дополнительно защищает кузов от царапин и сколов. Увеличенный примерно на два сантиметра по сравнению с версией Lada Granta дорожный просвет уменьшает риск повреждения важных агрегатов, таких как двигатель, добавил эксперт.
Далее в списке Рязанова значится Lada Niva Travel. Он отметил, что "АвтоВАЗ" избавил от детских болезней эту выпускаемую уже в течение более 20 лет модель, которая ранее называлась Chevrolet Niva. Сейчас машина имеет только два недостатка — высокий расход топлива и посредственная динамика, считает он.
Эксперт также внес в список самых надежных Lada Vesta и отметил, что у машины лучшая управляемость из всех перечисленных. Также она имеет хорошие показатели активной и пассивной безопасности, до четырех подушек безопасности, а некоторые модели оснащены электронной системой курсовой устойчивости. Рязанов также отметил, что правильно обслуживаемые двигатели на Lada Vesta работают без серьезного ремонта при пробеге 250 тысяч километров, ресурс трансмиссии в зависимости от типа способен отработать 150-300 тысяч километров, а подвеска — до 100 тысяч километров.
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Названа главная причина финансовой катастрофы Nissan
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗподержанные автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала