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"Часть сделки". На Западе рассказали, за что Байден финансирует Зеленского

"Часть сделки". На Западе рассказали, за что Байден финансирует Зеленского - 07.12.2024, ПРАЙМ

"Часть сделки". На Западе рассказали, за что Байден финансирует Зеленского

Президент США Джо Байден спешит перечислить до ухода со своего поста все обещанные Киеву средства, чтобы выполнить условия заключенной с Владимиром Зеленским... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T21:37+0300

2024-12-07T21:37+0300

2024-12-07T21:37+0300

политика

запад

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джо байден

владимир зеленский

поддержка украины

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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден спешит перечислить до ухода со своего поста все обещанные Киеву средства, чтобы выполнить условия заключенной с Владимиром Зеленским сделки. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Он отметил, что единственное, о чем заботится "умирающий режим Байдена", — это диктатура на Украине. "Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть "сделки" и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку", — полагает Боуз.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что администрация Байдена не успеет потратить оставшиеся в ее распоряжении средства на военную поддержку Киева до инаугурации выигравшего в президентской гонке Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января 2025 года. В материале сказано, что на закупку за счет оставшихся средств вооружений и передачу их Украине, объем поставок должен составлять более чем $110 млн в сутки или примерно три миллиарда в декабре и в январе.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241207/ukraina-853411377.html

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запад, сша, джо байден, владимир зеленский, поддержка украины