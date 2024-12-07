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В России появился новый кроссовер Hyundai дешевле "Москвича"

В России появился новый кроссовер Hyundai дешевле "Москвича" - 07.12.2024, ПРАЙМ

В России появился новый кроссовер Hyundai дешевле "Москвича"

В России появился в продаже миниатюрный кроссовер Hyundai Casper, который назван в честь героя известного мультсериала про призрака. Цена модели стартует от 1... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T14:26+0300

2024-12-07T14:26+0300

2024-12-07T15:21+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. В России появился в продаже миниатюрный кроссовер Hyundai Casper, который назван в честь героя известного мультсериала про призрака. Цена модели стартует от 1 787 000 рублей, что сравнимо с кроссовером "Москвич 3" в базовой комплектации. Об этом пишет издание "За рулем".Отмечается, что за 1 787 000 рублей дилер из Владивостока привезет новый Hyundai Casper "под ключ" в черном цвете Южной Кореи. Дилер из Санкт-Петербурга может доставить Hyundai Casper в белом цвете за 2 150 000 рублей.По данным издания, Casper имеет нетипичный для Hyundai дизайн с двухъярусной головной оптикой с крупными кругляшами дневных ходовых огней и крупной узорчатой решеткой радиатора. Габариты модели составляют 3595х1595х1575 миллиметров. Машина оснащена атмосферником 1,0- литра или турбомотором мощностью 76 и 100 лошадиных сил соответственно. В России в продаже представлен 100-сильный вариант с турбомотором, четырехступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, пишет "ЗР".

https://1prime.ru/20241206/pikap-853403621.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, hyundai, кроссоверы, покупка автомобиля