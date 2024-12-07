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США почти втрое нарастили импорт китайских нефтепродуктов
США почти втрое нарастили импорт китайских нефтепродуктов - 07.12.2024, ПРАЙМ
США почти втрое нарастили импорт китайских нефтепродуктов
Соединенные Штаты увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза за первые десять месяцев текущего года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:16+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза за первые десять месяцев текущего года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.Октябрьские закупки снизились до минимума с февраля. В целом за десять месяцев 2024 года США закупили нефтепродуктов у Китая на сумму около 323 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.Этот объем является самым высоким за последние десять месяцев с 2018 года. Однако, в октябре объем закупок резко сократился в 193 раза до 144,2 тысячи долларов, что является самым низким месячным уровнем с февраля.В сравнении с октябрем прошлого года сокращение составило 8,3%. В американском импорте нефтепродуктов, по результатам десяти месяцев, Китай занял 29-е место, в то время как Канада, Южная Корея, Нидерланды, Мексика и Индия стали лидерами в поставках в США.
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сша, китай, нефть
Энергетика, США, КИТАЙ, Нефть
США почти втрое нарастили импорт китайских нефтепродуктов
США в этом году увеличили импорт нефтепродуктов из КНР почти в три раза
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза за первые десять месяцев текущего года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Октябрьские закупки снизились до минимума с февраля. В целом за десять месяцев 2024 года США закупили нефтепродуктов у Китая на сумму около 323 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.
Этот объем является самым высоким за последние десять месяцев с 2018 года. Однако, в октябре объем закупок резко сократился в 193 раза до 144,2 тысячи долларов, что является самым низким месячным уровнем с февраля.
В сравнении с октябрем прошлого года сокращение составило 8,3%. В американском импорте нефтепродуктов, по результатам десяти месяцев, Китай занял 29-е место, в то время как Канада, Южная Корея, Нидерланды, Мексика и Индия стали лидерами в поставках в США.
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