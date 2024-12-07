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Бизнес будет искать вложения на рынке вместо кредитов, считает Мордашов
Бизнес будет искать вложения на рынке вместо кредитов, считает Мордашов - 07.12.2024, ПРАЙМ
Бизнес будет искать вложения на рынке вместо кредитов, считает Мордашов
Бизнесу сложно брать кредиты при нынешних ставках в банках, поэтому ему придется искать альтернативные источники финансирования, сказал генеральный директор... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T19:41+0300
2024-12-07T19:41+0300
2024-12-07T19:41+0300
экономика
россия
бизнес
алексей мордашов
ставки по кредитам
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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Бизнесу сложно брать кредиты при нынешних ставках в банках, поэтому ему придется искать альтернативные источники финансирования, сказал генеральный директор холдинга "Севергрупп" Алексей Мордашов. "Боюсь, что при нынешних ставках, на рынке мало найдется бизнесов, которые могут позволить себе брать кредиты по текущим ставкам. Наверное, и такие бизнесы есть, но их не так много. Предстоит, видимо, искать финансирование на рынке", - сказал он на форуме "Поколение", отвечая на вопросы молодых предпринимателей. Мордашов отметил, что сейчас наблюдается высокая активность частных инвесторов на рынке, а также розничных инвесторов на бирже. Он добавил, что на бизнес, в частности на металлургов, растущая налоговая нагрузка оказывает негативное влияние. "Изъятие денег из экономики в бюджет – это риск, притом, что бюджет дальше активно реинвестирует значительную часть этих средств во всякие программы поддержки", - считает предприниматель. По его мнению, было бы более целесообразно, если бы бизнес-среда в целом способствовала развитию, тогда не было бы необходимости в отдельных программах поддержки, особенно в области субсидирования проектов из-за высокой кредитной ставки. "Мы ведем диалог (между бизнесом и государством – ред.) точно. По моим наблюдениям, готовность к диалогу у нас гораздо выше, чем за рубежом", - подчеркнул Мордашов.
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россия, бизнес, алексей мордашов, ставки по кредитам
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Алексей Мордашов, ставки по кредитам
Бизнес будет искать вложения на рынке вместо кредитов, считает Мордашов
Мордашов: бизнес не может сейчас брать кредиты и будет искать вложения на рынке
МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Бизнесу сложно брать кредиты при нынешних ставках в банках, поэтому ему придется искать альтернативные источники финансирования, сказал генеральный директор холдинга "Севергрупп" Алексей Мордашов.
"Боюсь, что при нынешних ставках, на рынке мало найдется бизнесов, которые могут позволить себе брать кредиты по текущим ставкам. Наверное, и такие бизнесы есть, но их не так много. Предстоит, видимо, искать финансирование на рынке", - сказал он на форуме "Поколение", отвечая на вопросы молодых предпринимателей.
Мордашов отметил, что сейчас наблюдается высокая активность частных инвесторов на рынке, а также розничных инвесторов на бирже. Он добавил, что на бизнес, в частности на металлургов, растущая налоговая нагрузка оказывает негативное влияние.
"Изъятие денег из экономики в бюджет – это риск, притом, что бюджет дальше активно реинвестирует значительную часть этих средств во всякие программы поддержки", - считает предприниматель.
По его мнению, было бы более целесообразно, если бы бизнес-среда в целом способствовала развитию, тогда не было бы необходимости в отдельных программах поддержки, особенно в области субсидирования проектов из-за высокой кредитной ставки.
"Мы ведем диалог (между бизнесом и государством – ред.) точно. По моим наблюдениям, готовность к диалогу у нас гораздо выше, чем за рубежом", - подчеркнул Мордашов.
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