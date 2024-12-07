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В АТОР ожидают роста въездного потока иностранцев в РФ по электронной визе

В АТОР ожидают роста въездного потока иностранцев в РФ по электронной визе - 07.12.2024, ПРАЙМ

В АТОР ожидают роста въездного потока иностранцев в РФ по электронной визе

Въездной поток в Россию с туристическими и деловыми целями по электронной визе, благодаря расширению списка стран, может вырасти на 5-7%, однако реальное число... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T16:10+0300

2024-12-07T16:10+0300

2024-12-07T16:16+0300

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визы

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Въездной поток в Россию с туристическими и деловыми целями по электронной визе, благодаря расширению списка стран, может вырасти на 5-7%, однако реальное число классических туристов почти не увеличится, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В субботу на официальном сайте правительства РФ появилась информация о том, что расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. "Въездной поток по электронной визе в Россию вследствие расширения списка стран, пользующихся данным режимом, может вырасти на 5-7%. При этом эффект для туристической отрасли будет невелик: в основном такой рост произойдет за счет самого массового рынка – Туркмении, граждане которой ездят в Россию преимущественно не с целью туризма. Сейчас на Туркмению приходится 95,4% от всего делового и туристического потока из новых 11 стран", - заявили в АТОР. В ассоциации обращают внимание на то, что ранее въездной поток с деловыми и туристическими целями из всех "новых" 11 государств в Россию находился на минимальном уровне. Исключения два. "Первое – Туркмения, из которой, по данным погранслужбы ФСБ РФ в Россию въезжают десятки тысяч граждан, указывая целью визита "туризм". Однако… почти все такие визиты носят личный (частный) характер. Классического турпотока туроператоры из Туркмении не фиксируют. Безусловно, граждане Туркмении воспользуются удобным механизмом электронной визы, что отразится в статистике оформляемых виз", - говорится в сообщении. Единственным перспективным рынком для классического и делового туризма в РФ из всего списка в АТОР выделяют Иорданию. "Туристический и деловой поток из нее пока невелик, и с распространением режима электронной визы на эту страну из нее можно ожидать некоторый рост турпотока... Визитов из остальных стран с целью туризма или с деловыми целями крайне мало в абсолютных цифрах. Тем не менее, с введением электронных виз можно ожидать существенного роста потока с этими целями в процентах", - пояснили эксперты. Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.

https://1prime.ru/20241205/turizm-853347206.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атор, визы, иностранцы