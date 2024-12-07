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СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России

СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России - 07.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России

Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T03:12+0300

2024-12-07T03:12+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ у трех индийских НПЗ на 20% в 2024 году, сообщает издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии. "С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти", - пишет издание. Как говорится в отчете, с точностью определить, сколько именно топлива российского происхождения было продано индийскими НПЗ в ЕС невозможно. В то же время, по этим данным, три предприятия смогли выручить за анализируемый период 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тон нефти в ЕС. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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нефть, россия, москва, рф, запад, ес, нпз, politico