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ЕАЭС и Монголия подписали временное торговое соглашение - 07.12.2024, ПРАЙМ
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ЕАЭС и Монголия подписали временное торговое соглашение
ЕАЭС и Монголия подписали временное торговое соглашение - 07.12.2024, ПРАЙМ
ЕАЭС и Монголия подписали временное торговое соглашение
Правительство России подписало временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, соответствующее распоряжение размещено на... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T19:59+0300
2024-12-07T19:59+0300
экономика
россия
монголия
еаэс
соглашение
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России подписало временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с монгольской стороной проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны", - говорится в документе. Кроме того, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук подпишет от имени РФ указанное Временное торговое соглашение и в случае необходимости сможет вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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россия, монголия, еаэс, соглашение
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, ЕАЭС, соглашение
19:59 07.12.2024
 
ЕАЭС и Монголия подписали временное торговое соглашение

Правительство РФ подписало временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России подписало временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с монгольской стороной проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны", - говорится в документе.
Кроме того, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук подпишет от имени РФ указанное Временное торговое соглашение и в случае необходимости сможет вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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