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ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса,... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T12:37+0300

2024-12-07T12:37+0300

2024-12-07T12:37+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — отмечается в сводке ведомства.Также отмечается, что за сутки российская группировка войск "Центр" отразила 10 контратак ВСУ, причем противник понес потери, составившие до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.В районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка в Донецкой народной республике были разгромлены живая сила и техника двух механизированных, мотострелковых бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

https://1prime.ru/20241206/punkt-853388984.html

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вс россии, всу