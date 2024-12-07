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ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса,... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T12:37+0300
2024-12-07T12:37+0300
спецоперация на украине
вс россии
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — отмечается в сводке ведомства.Также отмечается, что за сутки российская группировка войск "Центр" отразила 10 контратак ВСУ, причем противник понес потери, составившие до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.В районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка в Донецкой народной республике были разгромлены живая сила и техника двух механизированных, мотострелковых бригад ВСУ и бригады морской пехоты.
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вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
12:37 07.12.2024
 
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — отмечается в сводке ведомства.
Также отмечается, что за сутки российская группировка войск "Центр" отразила 10 контратак ВСУ, причем противник понес потери, составившие до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
В районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка в Донецкой народной республике были разгромлены живая сила и техника двух механизированных, мотострелковых бригад ВСУ и бригады морской пехоты.
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Спецоперация на УкраинеВС РоссииВСУ
 
 
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