https://1prime.ru/20241207/svo-853412032.html
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса,... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T12:37+0300
2024-12-07T12:37+0300
2024-12-07T12:37+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853411762_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_7f8dc1a6f28f1bb7e1224ff0d127bfa2.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — отмечается в сводке ведомства.Также отмечается, что за сутки российская группировка войск "Центр" отразила 10 контратак ВСУ, причем противник понес потери, составившие до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.В районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка в Донецкой народной республике были разгромлены живая сила и техника двух механизированных, мотострелковых бригад ВСУ и бригады морской пехоты.
https://1prime.ru/20241206/punkt-853388984.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853411762_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d2874c47e20d353ce5ae5f7a12e453dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по украинским энергообъектам, снабжающим предприятия оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — отмечается в сводке ведомства.
Также отмечается, что за сутки российская группировка войск "Центр" отразила 10 контратак ВСУ, причем противник понес потери, составившие до 525 военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
В районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка в Донецкой народной республике были разгромлены живая сила и техника двух механизированных, мотострелковых бригад ВСУ и бригады морской пехоты.
ВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ