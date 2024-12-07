https://1prime.ru/20241207/svo-853412447.html

"Уверенно побеждает". В США признали неудобную правду об СВО

"Уверенно побеждает". В США признали неудобную правду об СВО - 07.12.2024, ПРАЙМ

"Уверенно побеждает". В США признали неудобную правду об СВО

Западные союзники Киева проигрывают в прокси-войне, в то время как Москва успешно выполняет поставленные для спецоперации задачи. Об этом сообщает издание... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T12:53+0300

2024-12-07T12:53+0300

2024-12-07T12:53+0300

спецоперация на украине

сша

россия

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Западные союзники Киева проигрывают в прокси-войне, в то время как Москва успешно выполняет поставленные для спецоперации задачи. Об этом сообщает издание Strategic Culture."Спровоцированная НАТО опосредованная война в Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров", — подчеркнули авторы матеириала.Кроме того, Россия успешно идет к победе в конфликте, ввспыхнувшем в 2022 году, резюмировали в издании.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность прекратить огонь и отказаться от части территорий в обмен на вступление Украины в НАТО. Однако президент России Путин отметил, что возможное вступление Украины в альянс представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала военной операции.

https://1prime.ru/20241207/vymogatelstvo-853411920.html

сша

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