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"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России - 07.12.2024, ПРАЙМ
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России
Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:33+0300
2024-12-07T09:33+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Dialogue Works поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — отметил эксперт.По словам Джонсона, западные страны до сих пор считают Россию слабой в военном отношении и стремятся создать напряжение вокруг нее, чтобы ослабить ее позиции на Украине.Ранее СМИ сообщали, что в Грузии начались протесты после решения премьер-министра отложить рассмотрение вопроса о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.В Сирии террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими союзниками начала операцию по продвижению к городам Алеппо и Хама. В результате этого город Алеппо перешел под контроль боевиков, что произошло впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году.*Террористическая организация, запрещена в России
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
09:33 07.12.2024
 
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России

Джонсон: поражение на Украине заставляет Запад разжигать конфликты вокруг России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Dialogue Works поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — отметил эксперт.
По словам Джонсона, западные страны до сих пор считают Россию слабой в военном отношении и стремятся создать напряжение вокруг нее, чтобы ослабить ее позиции на Украине.
Ранее СМИ сообщали, что в Грузии начались протесты после решения премьер-министра отложить рассмотрение вопроса о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.
В Сирии террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими союзниками начала операцию по продвижению к городам Алеппо и Хама. В результате этого город Алеппо перешел под контроль боевиков, что произошло впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Спецоперация на УкраинеВС РФВСУ
 
 
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