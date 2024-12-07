https://1prime.ru/20241207/ukraina-853408510.html

"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России

"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России - 07.12.2024, ПРАЙМ

"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России

Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T09:33+0300

2024-12-07T09:33+0300

2024-12-07T09:33+0300

спецоперация на украине

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Dialogue Works поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — отметил эксперт.По словам Джонсона, западные страны до сих пор считают Россию слабой в военном отношении и стремятся создать напряжение вокруг нее, чтобы ослабить ее позиции на Украине.Ранее СМИ сообщали, что в Грузии начались протесты после решения премьер-министра отложить рассмотрение вопроса о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.В Сирии террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими союзниками начала операцию по продвижению к городам Алеппо и Хама. В результате этого город Алеппо перешел под контроль боевиков, что произошло впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году.*Террористическая организация, запрещена в России

https://1prime.ru/20241206/svo-853375174.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, всу