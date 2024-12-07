https://1prime.ru/20241207/ukraina-853408510.html
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России - 07.12.2024, ПРАЙМ
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России
Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:33+0300
2024-12-07T09:33+0300
2024-12-07T09:33+0300
спецоперация на украине
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Dialogue Works поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — отметил эксперт.По словам Джонсона, западные страны до сих пор считают Россию слабой в военном отношении и стремятся создать напряжение вокруг нее, чтобы ослабить ее позиции на Украине.Ранее СМИ сообщали, что в Грузии начались протесты после решения премьер-министра отложить рассмотрение вопроса о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.В Сирии террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими союзниками начала операцию по продвижению к городам Алеппо и Хама. В результате этого город Алеппо перешел под контроль боевиков, что произошло впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году.*Террористическая организация, запрещена в России
https://1prime.ru/20241206/svo-853375174.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
"Они проигрывают". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар приготовлен России
Джонсон: поражение на Украине заставляет Запад разжигать конфликты вокруг России
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ.
Западные страны на фоне поражения на Украине дестабилизируют ситуацию в мире и разжигают конфликты вокруг России, например в Грузии. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Dialogue Works
поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — отметил эксперт.
По словам Джонсона, западные страны до сих пор считают Россию слабой в военном отношении и стремятся создать напряжение вокруг нее, чтобы ослабить ее позиции на Украине.
Ранее СМИ сообщали, что в Грузии начались протесты после решения премьер-министра отложить рассмотрение вопроса о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.
В Сирии террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими союзниками начала операцию по продвижению к городам Алеппо и Хама. В результате этого город Алеппо перешел под контроль боевиков, что произошло впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году.
*Террористическая организация, запрещена в России
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко