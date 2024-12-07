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МЭР хочет расширить полетную программу во Вьетнам
МЭР хочет расширить полетную программу во Вьетнам - 07.12.2024, ПРАЙМ
МЭР хочет расширить полетную программу во Вьетнам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Российские власти рассчитывают расширить полетную программу во Вьетнам и запустить дополнительные прямые рейсы на популярные... | 07.12.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Российские власти рассчитывают расширить полетную программу во Вьетнам и запустить дополнительные прямые рейсы на популярные курорты, но такое решение зависит от способности местных аэропортов обслуживать российские самолеты, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"Конечно, хотим", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности запуска дополнительных прямых рейсов на популярные курорты Вьетнама в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
"Вопрос в том, что сейчас летают только российские авиакомпании во Вьетнам - "Аэрофлот" из Москвы и "ИрАэро" из Иркутска. И расширение самой полетной программы во Вьетнам зависит от способности вьетнамских аэропортов обслуживать наши борта", - добавил Кондратьев.
Авиакомпания "Аэрофлот" сейчас осуществляет прямые рейсы в два города Вьетнама - Ханой и Хошимин. "ИрАэро" тоже летает в Ханой, а также в Нячанг и на Фукуок.
По данным правительства РФ, в январе-сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре российский кабмин сообщал, что со Вьетнамом обсуждается увеличение числа авиарейсов в страну.
В начале декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику сообщила, что поток туристов из России во Вьетнам в январе-октябре вырос на 81,5% за год - до 177,8 тысячи человек.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, Иркутск, Аэрофлот, Ираэро, АТОР
МЭР хочет расширить полетную программу во Вьетнам
МЭР: власти хотят расширить полетную программу во Вьетнам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Российские власти рассчитывают расширить полетную программу во Вьетнам и запустить дополнительные прямые рейсы на популярные курорты, но такое решение зависит от способности местных аэропортов обслуживать российские самолеты, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
"Конечно, хотим", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности запуска дополнительных прямых рейсов на популярные курорты Вьетнама в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
"Вопрос в том, что сейчас летают только российские авиакомпании во Вьетнам - "Аэрофлот" из Москвы и "ИрАэро" из Иркутска. И расширение самой полетной программы во Вьетнам зависит от способности вьетнамских аэропортов обслуживать наши борта", - добавил Кондратьев.
Авиакомпания "Аэрофлот" сейчас осуществляет прямые рейсы в два города Вьетнама - Ханой и Хошимин. "ИрАэро" тоже летает в Ханой, а также в Нячанг и на Фукуок.
По данным правительства РФ, в январе-сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре российский кабмин сообщал, что со Вьетнамом обсуждается увеличение числа авиарейсов в страну.
В начале декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику сообщила, что поток туристов из России во Вьетнам в январе-октябре вырос на 81,5% за год - до 177,8 тысячи человек.