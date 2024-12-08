https://1prime.ru/20241208/feyerverk-853383442.html

Россиян предупредили о распространенных ошибках при выборе фейерверков

Россиян предупредили о распространенных ошибках при выборе фейерверков - 08.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о распространенных ошибках при выборе фейерверков

Ближе к Новому году растут продажи пиротехники, но покупать хлопушки и петарды следует лишь в специализированных точках продаж, где могут показать документы,... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T08:45+0300

2024-12-08T08:45+0300

2024-12-08T08:45+0300

роскачество

фейерверки

пиротехника

правила

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МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Ближе к Новому году растут продажи пиротехники, но покупать хлопушки и петарды следует лишь в специализированных точках продаж, где могут показать документы, подтверждающие легальное происхождение товара, рассказал эксперт Роскачества Сергей Тучин."Нередко люди покупают, что попало, руководствуясь ценой товара. Но такая пиротехника может быть нелегальной, а, значит, некачественной. В этом случае ее использование чрезвычайно опасно", - считает он.Чтобы минимизировать риски, следует при покупке оценить внешний вид товара: коробка с пиротехникой должна быть без повреждений или проколов. Рекомендуется слегка потрясти коробку на расстоянии вытянутой руки: если высыпается пиротехнический состав — значит, фейерверк поврежден и может быть небезопасен в использовании.Разнообразие цен на батареи салютов огромен, начиная от минимальных 500 рублей и заканчивая 100 тысячами за одно изделие. "Чтобы определиться со зрелищностью батареи салютов, советуем посетить любой специализированный магазин, где вам продемонстрируют на экране, как будет работать то или иное изделие. Рекомендуется выбирать изделия с большим количеством заряда, а также с небольшим интервалом между выстрелами", - указал специалист.При покупке пиротехнических изделий важно оценить и продавца, и торговую точку, и само изделие. Если что-то вас смущает, на ваши вопросы не дают ответов, внешний вид "игрушек" вызывает вопросы, лучше выберите другой магазин.Категорически запрещается применение пиротехники с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии, либо знака соответствия).Кроме того, нужно проверить подлинность выданного на продукцию сертификата, а также уточнить, действующий ли он. Сделать это можно в специальном разделе на сайте Росаккредитации.В результате каждый покупатель сможет оценить продукцию по соотношению зрелищность/цена и выбрать для себя подходящий вариант. Если соблюдать все рекомендации, то вероятность пострадать при запуске практически равна нулю, уверяет Тучин.

https://1prime.ru/20240213/843057042.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскачество, фейерверки, пиротехника, правила