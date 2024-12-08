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Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram - 08.12.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram
В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T10:28+0300
2024-12-08T10:28+0300
мошенничество
россия
telegram
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда". "Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении. Чтобы не попасться на уловку, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев в первую очередь рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта и которая не обсуждалась в чате с ним. В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт рекомендует сообщить в техническую поддержку мессенджера. А если аккаунт в Telegram украли, то нужно проверить активные сеансы в мессенджере. "Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил он.
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россия, telegram
Мошенничество, РОССИЯ, Telegram
10:28 08.12.2024
 
Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram

ГК "Гарда": в Telegram участились случаи мошенничества с аккаунтами-двойниками

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда".
"Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении.
Чтобы не попасться на уловку, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев в первую очередь рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта и которая не обсуждалась в чате с ним.
В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт рекомендует сообщить в техническую поддержку мессенджера. А если аккаунт в Telegram украли, то нужно проверить активные сеансы в мессенджере. "Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил он.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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