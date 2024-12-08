https://1prime.ru/20241208/moshennichestvo-853421218.html

Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram - 08.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о распространенной схеме мошенничества в Telegram

В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T10:28+0300

2024-12-08T10:28+0300

2024-12-08T10:28+0300

мошенничество

россия

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда". "Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении. Чтобы не попасться на уловку, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев в первую очередь рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта и которая не обсуждалась в чате с ним. В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт рекомендует сообщить в техническую поддержку мессенджера. А если аккаунт в Telegram украли, то нужно проверить активные сеансы в мессенджере. "Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил он.

https://1prime.ru/20241205/telegram-853331368.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, telegram