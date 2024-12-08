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СМИ рассказали, как Китай может обвалить мировой рынок нефти

СМИ рассказали, как Китай может обвалить мировой рынок нефти - 08.12.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, как Китай может обвалить мировой рынок нефти

Мировой рынок нефти рискует обвалиться на фоне массового перехода китайцев на электромобили, сообщает обозреватель агентства РИА Новости. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T10:17+0300

2024-12-08T10:17+0300

2024-12-08T10:21+0300

энергетика

мир

китай

нефть

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти рискует обвалиться на фоне массового перехода китайцев на электромобили, сообщает обозреватель агентства РИА Новости.Сообщается, что на текущий момент на Китай приходится порядка 41 процента мирового спроса на нефть. Однако по мере роста использования электрокаров в стране спрос на топливо стремительно падает.Эксперты института World Energy сообщили, что пик импорта нефти в Китай придется на 2025 год, затем объемы начнут снижаться.Более того, как рассказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов, спрос на бензин в Китае начнет падать еще раньше, чем полагают эксперты. о его словам, уже в 2024 году импорт Поднебесной нефти уменьшился на 3,4 процента, что является крайне тревожным знаком для экспортеров. Ранее ОПЕК продлила сокращение добычи нефти, хотя изначально, в октябре 2023 года, этого делать не планировали. Также были в очередной раз понижены оценки спроса по итогам 2024 и 2025 годов.

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мир, китай, нефть