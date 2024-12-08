https://1prime.ru/20241208/sevastopol-853426004.html

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - 08.12.2024, ПРАЙМ

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T18:03+0300

2024-12-08T18:03+0300

2024-12-08T18:03+0300

севастополь

морской пассажирский транспорт

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.

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севастополь

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севастополь, морской пассажирский транспорт