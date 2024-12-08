https://1prime.ru/20241208/sevastopol-853426004.html
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T18:03+0300
2024-12-08T18:03+0300
2024-12-08T18:03+0300
севастополь
морской пассажирский транспорт
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.
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севастополь, морской пассажирский транспорт
СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Департамент транспорта: в Севастополе приостановили работу катера и паромы
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
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Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.