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В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - 08.12.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T18:03+0300
2024-12-08T18:03+0300
севастополь
морской пассажирский транспорт
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.
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севастополь, морской пассажирский транспорт
СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт
18:03 08.12.2024
 
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Департамент транспорта: в Севастополе приостановили работу катера и паромы

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Логотип ВТБ.
В ВТБ рассказали о продуктах для граждан и бизнеса Крыма и Севастополя
19 ноября, 13:17
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.
 
СЕВАСТОПОЛЬморской пассажирский транспорт
 
 
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