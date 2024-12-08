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"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов

"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов - 08.12.2024, ПРАЙМ

"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов

Украинский конфликт должен завершиться на условиях Российской Федерации. Такое мнение в своем блоге на платформе Substack высказал геополитический эксперт,... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T15:35+0300

2024-12-08T15:35+0300

2024-12-08T15:36+0300

спецоперация на украине

сво

завершение

прогноз

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Украинский конфликт должен завершиться на условиях Российской Федерации. Такое мнение в своем блоге на платформе Substack высказал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.По его утверждению, "в связи с тем, что Россия доминирует на поле боя, мир должен быть заключен на условиях Кремля".А если этого не произойдет, Россия, как пишет Малинен, может подтолкнуть украинские войска "к безоговорочной капитуляции". В этом случае будет достигнут тот же результат, только с более тяжелыми последствиями для государств Запада, отметил профессор.Ранее победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский намерен "заключить сделку" с Российской Федерацией.

https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, завершение, прогноз