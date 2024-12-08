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"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов - 08.12.2024, ПРАЙМ
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"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов
"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов - 08.12.2024, ПРАЙМ
"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов
Украинский конфликт должен завершиться на условиях Российской Федерации. Такое мнение в своем блоге на платформе Substack высказал геополитический эксперт,... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:35+0300
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спецоперация на украине
сво
завершение
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Украинский конфликт должен завершиться на условиях Российской Федерации. Такое мнение в своем блоге на платформе Substack высказал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.По его утверждению, "в связи с тем, что Россия доминирует на поле боя, мир должен быть заключен на условиях Кремля".А если этого не произойдет, Россия, как пишет Малинен, может подтолкнуть украинские войска "к безоговорочной капитуляции". В этом случае будет достигнут тот же результат, только с более тяжелыми последствиями для государств Запада, отметил профессор.Ранее победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский намерен "заключить сделку" с Российской Федерацией.
https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html
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сво, завершение, прогноз
Спецоперация на Украине, СВО, завершение, прогноз
15:35 08.12.2024 (обновлено: 15:36 08.12.2024)
 
"Россия может подтолкнуть". На Западе ожидают от России новых жестких шагов

Профессор Малинен: конфликт на Украине должен завершиться на условиях России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Украинский конфликт должен завершиться на условиях Российской Федерации. Такое мнение в своем блоге на платформе Substack высказал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По его утверждению, "в связи с тем, что Россия доминирует на поле боя, мир должен быть заключен на условиях Кремля".
А если этого не произойдет, Россия, как пишет Малинен, может подтолкнуть украинские войска "к безоговорочной капитуляции". В этом случае будет достигнут тот же результат, только с более тяжелыми последствиями для государств Запада, отметил профессор.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
Зеленский хочет "заключить сделку", заявил Трамп
11:06
Ранее победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский намерен "заключить сделку" с Российской Федерацией.
 
Спецоперация на УкраинеСВОзавершениепрогноз
 
 
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