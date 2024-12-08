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На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно - 08.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно
На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно - 08.12.2024, ПРАЙМ
На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно
Прежде чем санкционировать операцию украинских войск в Курской области, Владимиру Зеленскому следовало бы подучить историю. Такое мнение в материале для издания | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T22:57+0300
2024-12-08T23:00+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Прежде чем санкционировать операцию украинских войск в Курской области, Владимиру Зеленскому следовало бы подучить историю. Такое мнение в материале для издания European Conservative высказал обозреватель Бенджамин Сандерс.По словам обозревателя, он не в состоянии понять, чем руководствовалось украинское руководство, отправляя части ВСУ в Курскую область, "ведь бесчисленные западные набеги на территорию России на протяжении всей истории решительно отбивались".Приказ Зеленского атаковать Курскую область, когда Вооруженные силы Украины испытывали критическую нехватку войск в другом месте, как считает обозреватель, перечеркнуло все шансы Киева на возвращение Донбасса и сухопутного пути в Крым."Многие сторонники хвалили Украину за этот рискованный шаг, однако он оказался трясиной", — резюмировал Сандерс.
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Спецоперация на Украине
22:57 08.12.2024 (обновлено: 23:00 08.12.2024)
 
На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно

European Conservative: вторжение ВСУ в Курскую область завело Украину в трясину

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГерб России
Герб России - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Прежде чем санкционировать операцию украинских войск в Курской области, Владимиру Зеленскому следовало бы подучить историю. Такое мнение в материале для издания European Conservative высказал обозреватель Бенджамин Сандерс.
По словам обозревателя, он не в состоянии понять, чем руководствовалось украинское руководство, отправляя части ВСУ в Курскую область, "ведь бесчисленные западные набеги на территорию России на протяжении всей истории решительно отбивались".
Приказ Зеленского атаковать Курскую область, когда Вооруженные силы Украины испытывали критическую нехватку войск в другом месте, как считает обозреватель, перечеркнуло все шансы Киева на возвращение Донбасса и сухопутного пути в Крым.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
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"Многие сторонники хвалили Украину за этот рискованный шаг, однако он оказался трясиной", — резюмировал Сандерс.
 
Спецоперация на Украине
 
 
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