https://1prime.ru/20241208/svo-853427929.html

На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно

На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно - 08.12.2024, ПРАЙМ

На Западе дали Зеленскому дельный совет. Но поздно

Прежде чем санкционировать операцию украинских войск в Курской области, Владимиру Зеленскому следовало бы подучить историю. Такое мнение в материале для издания | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T22:57+0300

2024-12-08T22:57+0300

2024-12-08T23:00+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Прежде чем санкционировать операцию украинских войск в Курской области, Владимиру Зеленскому следовало бы подучить историю. Такое мнение в материале для издания European Conservative высказал обозреватель Бенджамин Сандерс.По словам обозревателя, он не в состоянии понять, чем руководствовалось украинское руководство, отправляя части ВСУ в Курскую область, "ведь бесчисленные западные набеги на территорию России на протяжении всей истории решительно отбивались".Приказ Зеленского атаковать Курскую область, когда Вооруженные силы Украины испытывали критическую нехватку войск в другом месте, как считает обозреватель, перечеркнуло все шансы Киева на возвращение Донбасса и сухопутного пути в Крым."Многие сторонники хвалили Украину за этот рискованный шаг, однако он оказался трясиной", — резюмировал Сандерс.

https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html

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