https://1prime.ru/20241208/tramp-853423578.html
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:16+0300
2024-12-08T15:16+0300
2024-12-08T15:16+0300
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков. 7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. На мероприятии присутствовали французский президент Эмманюэль Макрон, новоизбранных глава Белого дома Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, УКРАИНА
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Песков: РФ ознакомилась со словами Трампа после встречи с Макроном и Зеленским
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков.
7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. На мероприятии присутствовали французский президент Эмманюэль Макрон, новоизбранных глава Белого дома Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама