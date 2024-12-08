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Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241208/tramp-853423578.html
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:16+0300
2024-12-08T15:16+0300
спецоперация на украине
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков. 7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. На мероприятии присутствовали французский президент Эмманюэль Макрон, новоизбранных глава Белого дома Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853420701.html
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, УКРАИНА
15:16 08.12.2024
 
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков

Песков: РФ ознакомилась со словами Трампа после встречи с Макроном и Зеленским

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге
© POOL
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков.
7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. На мероприятии присутствовали французский президент Эмманюэль Макрон, новоизбранных глава Белого дома Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
На Западе рассказали, что сделал Зеленский на открытии Нотр-Дама
10:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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