https://1prime.ru/20241208/tramp-853423578.html

Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков

Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ

Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков

Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T15:16+0300

2024-12-08T15:16+0300

2024-12-08T15:16+0300

спецоперация на украине

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852885802_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d2222973f629d8ca1adf98aa6bb1a4c.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Москва внимательно ознакомилась с заявлением фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков. 7 декабря состоялось торжественное открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама в Париже. На мероприятии присутствовали французский президент Эмманюэль Макрон, новоизбранных глава Белого дома Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. 8 декабря Нотр-Дам откроется для посетителей.

https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853420701.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, украина