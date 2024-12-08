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Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан
Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан - 08.12.2024, ПРАЙМ
Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив госкорпорации "Туркменэнерго" заключить допсоглашение на поставки электроэнергии в... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T07:42+0300
2024-12-08T07:42+0300
энергетика
нефть
экономика
афганистан
туркмения
иран
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 дек – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив госкорпорации "Туркменэнерго" заключить допсоглашение на поставки электроэнергии в Афганистан, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ). "Согласно документу, Государственной электроэнергетической корпорации "Туркменэнерго" министерства энергетики Туркменистана разрешено заключить дополнительные соглашения с афганской компанией "Da Afghanistan Breshna Sherkat" на поставку электроэнергии из Туркменистана в Афганистан", – говорится в сообщении. Детали сделки не разглашаются. По данным агентства, документ подписан в целях реализации программ по экспорту туркменской электроэнергии за рубеж, а также продолжения сотрудничества между Туркменией и Афганистаном в сфере электроэнергетики. В начале января 2023 года Бердымухамедов подписал аналогичное постановление. На протяжении ряда лет Туркменистан поставляет электричество в северные регионы Афганистана по льготным ценам. Туркменская электроэнергия также экспортируется в Иран, Узбекистан и Киргизию. В марте текущего года начальник управления по международным проектам направления Туркмения – Афганистан – Пакистан (ТАП) министерства энергетики Туркмении Мурат Артыков сообщил, что объем экспорта туркменской электроэнергии в Афганистан в 2023 году составил 1,4 миллиардов кВт/ч, в 2024 году планировалось поставить 1,84 миллиардов кВт/ч.
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нефть, афганистан, туркмения, иран, сердар бердымухамедов
Энергетика, Нефть, Экономика, АФГАНИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, ИРАН, Сердар Бердымухамедов
07:42 08.12.2024
 
Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан

ТДХ: Туркмения разрешила "Туркменэнерго" заключить допсоглашение на поставки электричества

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АШХАБАД, 8 дек – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив госкорпорации "Туркменэнерго" заключить допсоглашение на поставки электроэнергии в Афганистан, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).
"Согласно документу, Государственной электроэнергетической корпорации "Туркменэнерго" министерства энергетики Туркменистана разрешено заключить дополнительные соглашения с афганской компанией "Da Afghanistan Breshna Sherkat" на поставку электроэнергии из Туркменистана в Афганистан", – говорится в сообщении.
Детали сделки не разглашаются.
По данным агентства, документ подписан в целях реализации программ по экспорту туркменской электроэнергии за рубеж, а также продолжения сотрудничества между Туркменией и Афганистаном в сфере электроэнергетики.
В начале января 2023 года Бердымухамедов подписал аналогичное постановление. На протяжении ряда лет Туркменистан поставляет электричество в северные регионы Афганистана по льготным ценам. Туркменская электроэнергия также экспортируется в Иран, Узбекистан и Киргизию.
В марте текущего года начальник управления по международным проектам направления Туркмения – Афганистан – Пакистан (ТАП) министерства энергетики Туркмении Мурат Артыков сообщил, что объем экспорта туркменской электроэнергии в Афганистан в 2023 году составил 1,4 миллиардов кВт/ч, в 2024 году планировалось поставить 1,84 миллиардов кВт/ч.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьАФГАНИСТАНТУРКМЕНИЯИРАНСердар Бердымухамедов
 
 
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