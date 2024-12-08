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Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан

Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан - 08.12.2024, ПРАЙМ

Туркмения разрешила "Туркменэнерго" поставлять электроэнергию в Афганистан

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив госкорпорации "Туркменэнерго" заключить допсоглашение на поставки электроэнергии в... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T07:42+0300

2024-12-08T07:42+0300

2024-12-08T07:42+0300

энергетика

нефть

экономика

афганистан

туркмения

иран

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 8 дек – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив госкорпорации "Туркменэнерго" заключить допсоглашение на поставки электроэнергии в Афганистан, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ). "Согласно документу, Государственной электроэнергетической корпорации "Туркменэнерго" министерства энергетики Туркменистана разрешено заключить дополнительные соглашения с афганской компанией "Da Afghanistan Breshna Sherkat" на поставку электроэнергии из Туркменистана в Афганистан", – говорится в сообщении. Детали сделки не разглашаются. По данным агентства, документ подписан в целях реализации программ по экспорту туркменской электроэнергии за рубеж, а также продолжения сотрудничества между Туркменией и Афганистаном в сфере электроэнергетики. В начале января 2023 года Бердымухамедов подписал аналогичное постановление. На протяжении ряда лет Туркменистан поставляет электричество в северные регионы Афганистана по льготным ценам. Туркменская электроэнергия также экспортируется в Иран, Узбекистан и Киргизию. В марте текущего года начальник управления по международным проектам направления Туркмения – Афганистан – Пакистан (ТАП) министерства энергетики Туркмении Мурат Артыков сообщил, что объем экспорта туркменской электроэнергии в Афганистан в 2023 году составил 1,4 миллиардов кВт/ч, в 2024 году планировалось поставить 1,84 миллиардов кВт/ч.

афганистан

туркмения

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нефть, афганистан, туркмения, иран, сердар бердымухамедов