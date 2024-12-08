Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте - 08.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241208/ukraina-853423441.html
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте
Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:10+0300
2024-12-08T15:17+0300
спецоперация на украине
россия
украина
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Украинские потери кратно превышают потери российской стороны, дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.В то же время он добавил, что потери Вооруженных сил Украины кратно превышают потери российской стороны. По его словам, подобная тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.Песков добавил, что озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20241129/mobilizatsiya-853188340.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, мобилизация
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, мобилизация
15:10 08.12.2024 (обновлено: 15:17 08.12.2024)
 
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте

Песков: ситуация для украинской армии складывается катастрофическая

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Украинские потери кратно превышают потери российской стороны, дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.
В то же время он добавил, что потери Вооруженных сил Украины кратно превышают потери российской стороны. По его словам, подобная тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.
Песков добавил, что озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации
29 ноября, 10:14
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАмобилизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала