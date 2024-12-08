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В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте
Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:10+0300
2024-12-08T15:10+0300
2024-12-08T15:17+0300
спецоперация на украине
россия
украина
мобилизация
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Украинские потери кратно превышают потери российской стороны, дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.В то же время он добавил, что потери Вооруженных сил Украины кратно превышают потери российской стороны. По его словам, подобная тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.Песков добавил, что озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20241129/mobilizatsiya-853188340.html
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россия, украина, мобилизация
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, мобилизация
В Кремле назвали катастрофическим положение ВСУ на фронте
Песков: ситуация для украинской армии складывается катастрофическая
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Украинские потери кратно превышают потери российской стороны, дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.
В то же время он добавил, что потери Вооруженных сил Украины кратно превышают потери российской стороны. По его словам, подобная тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.
Песков добавил, что озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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