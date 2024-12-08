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На Западе забили тревогу из-за неизбежного коллапса ВСУ в зоне СВО - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241208/vsu-853424752.html
На Западе забили тревогу из-за неизбежного коллапса ВСУ в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за неизбежного коллапса ВСУ в зоне СВО - 08.12.2024, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за неизбежного коллапса ВСУ в зоне СВО
Вооруженным силам Украины не удастся избежать коллапса в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделал аналитик Александр Меркурис в своем блоге на... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T16:21+0300
2024-12-08T16:21+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины не удастся избежать коллапса в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделал аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он сообщил, что начавшаяся весной мобилизация на Украине была призвана переломить ситуацию, но не сделала этого. На то же, по его словам, была направлена западная военная помощи Киеву, но и ей не удалось повернуть ситуаци вспять."Этот коллапс, на мой взгляд, практически неизбежен. Злая и ужасная вещь — призыв подростков — не остановит его, только если на несколько недель", — считает эксперт.Меркурис рассказал, что ситуация в стране на текущий момент довольно плачевная: промышленность находится в кризисе, заводы едва работают, по всему государству постоянно наносятся авиа- и ракетные удары, в небе летают российские беспилотники, а энергетическая система "на грани полного краха".Аналитик упомянул, что никто на Западе не желает брать во внимание, что сама Россия думает и говорит о конфликте. По его словам, вместо этого западные государства продолжает вести переговоры с самим собой, выдвигая всевозможные предложения и планы по прекращению огня, игнорируя при этом условия России.
https://1prime.ru/20241208/tramp-853423578.html
украина
запад
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
16:21 08.12.2024
 
На Западе забили тревогу из-за неизбежного коллапса ВСУ в зоне СВО

Меркурис: Запад ведет переговоры по Украине с самим собой, а не слушает Россию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины не удастся избежать коллапса в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделал аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он сообщил, что начавшаяся весной мобилизация на Украине была призвана переломить ситуацию, но не сделала этого. На то же, по его словам, была направлена западная военная помощи Киеву, но и ей не удалось повернуть ситуаци вспять.
"Этот коллапс, на мой взгляд, практически неизбежен. Злая и ужасная вещь — призыв подростков — не остановит его, только если на несколько недель", — считает эксперт.
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15:16
Меркурис рассказал, что ситуация в стране на текущий момент довольно плачевная: промышленность находится в кризисе, заводы едва работают, по всему государству постоянно наносятся авиа- и ракетные удары, в небе летают российские беспилотники, а энергетическая система "на грани полного краха".
Аналитик упомянул, что никто на Западе не желает брать во внимание, что сама Россия думает и говорит о конфликте. По его словам, вместо этого западные государства продолжает вести переговоры с самим собой, выдвигая всевозможные предложения и планы по прекращению огня, игнорируя при этом условия России.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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