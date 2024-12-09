https://1prime.ru/20241209/avto-853441698.html

Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше

Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше - 09.12.2024, ПРАЙМ

Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше

Поездка на автомобиле с неочищенной от снега крышей может привести к ДТП, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T16:18+0300

2024-12-09T16:18+0300

2024-12-09T16:18+0300

авто

зима

дтп

https://cdnn.1prime.ru/img/82304/59/823045940_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_aec3dcb4480304da25a80d2c9e48f927.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Поездка на автомобиле с неочищенной от снега крышей может привести к ДТП, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Он призвал обязательно убирать "шапку" снега, которая накапливается на крыше автомобиля в период зимних снегопадов. Если этого не делать, она может превратиться в лед, после чистки которого останутся царапины.Кроме того, во время движения машины снег может неожиданно слететь с крыши, что станет неприятным сюрпризом для других водителей и самого "виновника" ЧП.По словам эксперта, снег может вылететь в авто, который движется сзади, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Точно так же он может упасть на ваше лобовое стекло при торможении. "В этом случае дворники могут стряхнуть его не сразу", - предупредил он.

https://1prime.ru/20241207/avto-853396543.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, зима, дтп