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Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше
Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше - 09.12.2024, ПРАЙМ
Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше
Поездка на автомобиле с неочищенной от снега крышей может привести к ДТП, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T16:18+0300
2024-12-09T16:18+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Поездка на автомобиле с неочищенной от снега крышей может привести к ДТП, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Он призвал обязательно убирать "шапку" снега, которая накапливается на крыше автомобиля в период зимних снегопадов. Если этого не делать, она может превратиться в лед, после чистки которого останутся царапины.Кроме того, во время движения машины снег может неожиданно слететь с крыши, что станет неприятным сюрпризом для других водителей и самого "виновника" ЧП.По словам эксперта, снег может вылететь в авто, который движется сзади, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Точно так же он может упасть на ваше лобовое стекло при торможении. "В этом случае дворники могут стряхнуть его не сразу", - предупредил он.
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авто, зима, дтп
Авто, зима, ДТП
16:18 09.12.2024
 
Водителей предупредили о риске поездок с "шапкой" снега на крыше

Эксперт Хайцеэр: поездка на авто со снегом на крыше может привести к ДТП

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Снег на припаркованных автомобилях в Москве
 Снег на припаркованных автомобилях в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Поездка на автомобиле с неочищенной от снега крышей может привести к ДТП, рассказал в беседе с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Он призвал обязательно убирать "шапку" снега, которая накапливается на крыше автомобиля в период зимних снегопадов. Если этого не делать, она может превратиться в лед, после чистки которого останутся царапины.
Кроме того, во время движения машины снег может неожиданно слететь с крыши, что станет неприятным сюрпризом для других водителей и самого "виновника" ЧП.
По словам эксперта, снег может вылететь в авто, который движется сзади, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Точно так же он может упасть на ваше лобовое стекло при торможении. "В этом случае дворники могут стряхнуть его не сразу", - предупредил он.
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