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ЦБ: мошенники похитили из банков 9,3 миллиарда рублей в третьем квартале

ЦБ: мошенники похитили из банков 9,3 миллиарда рублей в третьем квартале - 09.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ: мошенники похитили из банков 9,3 миллиарда рублей в третьем квартале

Кредитные организации сообщили о хищении злоумышленниками 9,3 миллиарда рублей в июле-сентябре 2024 года, говорится в сообщении регулятора. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T14:15+0300

2024-12-09T14:15+0300

2024-12-09T15:21+0300

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Кредитные организации сообщили о хищении злоумышленниками 9,3 миллиарда рублей в июле-сентябре 2024 года, говорится в сообщении регулятора. "Чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт", - сообщает ЦБ.При этом российские банки за тот же период отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников, предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Для противодействия мошенникам Банк России в третьем квартале 2024 года инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях."В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников", - говорится в сообщении.Число выявленных мобильных телефонных номеров аферистов сократилось на 42,85%, до 39,96 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, городских – на 67,89%, до 1 758 штук, а с использованием номеров "8 800" - упало на 37,28%, до 411.В адрес регистраторов доменных имен регулятор направил запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 280 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность."В Генеральную прокуратуру Российской Федерации Банк России направил информацию об 11 917 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщил регулятор.Так, было направлено на блокировку 2 740 ресурсов финансовых пирамид, что на 14,82% больше, чем за третий квартал 2023 года, на 4,12% больше интернет-ресурсов с безлицензионной деятельностью (1 757 штук), на 1,94% больше фишинговых ресурсов (7 700 штук).

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россия, банк россии, мошенники