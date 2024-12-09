https://1prime.ru/20241209/moshenniki-853437183.html

Банк России предупредил о мошенничестве с интересными вакансиями

Банк России предупредил о мошенничестве с интересными вакансиями - 09.12.2024, ПРАЙМ

Банк России предупредил о мошенничестве с интересными вакансиями

Мошенники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Банке России, говорится в... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T13:32+0300

2024-12-09T13:32+0300

2024-12-09T13:32+0300

банки

банк россия

мошенничество

мошеннические схемы

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мошенники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Банке России, говорится в сообщении регулятора. "Злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях, Банке России. У откликнувшихся соискателей они выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования, а затем приглашают людей на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе. Под разными предлогами эти лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе невозможно, и проводят собеседование дистанционно", - поясняет ЦБ схему обмана. Там пояснили, что мошенники завоевывают доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге они просят сделать денежный перевод, который якобы необходим для подписания трудового договора. "Аргументы приводятся разные в зависимости от предлагаемой должности и специфики деятельности организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другие", - обращает внимание ЦБ. Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным. Регулятор предупреждает, что если в процессе обсуждения трудоустройства или стажировки соискателя просят за что-то заплатить – от такого предложения необходимо отказаться. Настоящие работодатели не собирают банковских данных, не запрашивают финансовых документов, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. "Менеджеры по кадрам для переписки с соискателями используют корпоративную электронную почту (после символа @ указывается домен сайта компании). Информацию о вакансиях и стажировках проверяйте на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если это Банк России – то в специальном разделе на сайте регулятора", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, банк россия, мошенничество, мошеннические схемы