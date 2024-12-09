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Цены на нефть растут на фоне ситуации в Сирии

Цены на нефть растут на фоне ситуации в Сирии - 09.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть растут на фоне ситуации в Сирии

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на опасениях вокруг поставок данного топливно-энергетического ресурса на фоне ситуации в Сирии, свидетельствуют | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T08:43+0300

2024-12-09T08:43+0300

2024-12-09T08:43+0300

энергетика

мир

нефть

сирия

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на опасениях вокруг поставок данного топливно-энергетического ресурса на фоне ситуации в Сирии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.30 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51%, до 71,48 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,61%, до 67,61 доллара. Мировые рынки следят за развитием конфликтов в Сирии и прогнозируют, как они могут сказаться на поставках сырьевых продуктов, в том числе нефти. "Рынки в основном рассчитывают на то, что напряженность в Сирии будет сдерживаться на ее территории, а риски более масштабных перебоев в поставках нефти будут низкими", - прокомментировал агентству Блумберг настроения инвесторов аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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мир, нефть, сирия