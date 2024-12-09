Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть пошли вверх - 09.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241209/neft-853445755.html
Мировые цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть пошли вверх - 09.12.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на оптимизме, связанном с экономикой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T19:09+0300
2024-12-09T19:10+0300
экономика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на оптимизме, связанном с экономикой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73%, до 72,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,04%, до 68,57 доллара. Ранее в понедельник высшее руководство Китая заявило, что планирует смягчить монетарную политику и увеличить бюджетные расходы в будущем году, сообщило агентство Блумберг. Это, по словам аналитиков, поддерживает оптимизм на рынках и способствует росту цен на нефть. "Смягчение монетарной политики повышает рисковые настроения и поддерживает увеличение цен на нефть", - приводит Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
https://1prime.ru/20241208/neft-853420834.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
19:09 09.12.2024 (обновлено: 19:10 09.12.2024)
 
Мировые цены на нефть пошли вверх

Нефть дорожает на 2% на фоне оптимизма вокруг Китая

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на оптимизме, связанном с экономикой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73%, до 72,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,04%, до 68,57 доллара.
Ранее в понедельник высшее руководство Китая заявило, что планирует смягчить монетарную политику и увеличить бюджетные расходы в будущем году, сообщило агентство Блумберг. Это, по словам аналитиков, поддерживает оптимизм на рынках и способствует росту цен на нефть.
Нефтепереработка
СМИ рассказали, как Китай может обвалить мировой рынок нефти
Вчера, 10:17
"Смягчение монетарной политики повышает рисковые настроения и поддерживает увеличение цен на нефть", - приводит Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
 
ЭкономикаНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала