https://1prime.ru/20241209/neft-853445755.html

Мировые цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на нефть пошли вверх - 09.12.2024, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на оптимизме, связанном с экономикой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T19:09+0300

2024-12-09T19:09+0300

2024-12-09T19:10+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 2% на оптимизме, связанном с экономикой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73%, до 72,35 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 2,04%, до 68,57 доллара. Ранее в понедельник высшее руководство Китая заявило, что планирует смягчить монетарную политику и увеличить бюджетные расходы в будущем году, сообщило агентство Блумберг. Это, по словам аналитиков, поддерживает оптимизм на рынках и способствует росту цен на нефть. "Смягчение монетарной политики повышает рисковые настроения и поддерживает увеличение цен на нефть", - приводит Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

https://1prime.ru/20241208/neft-853420834.html

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нефть, цены