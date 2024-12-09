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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии - 09.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241209/saudi-aramco--853432660.html
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии - 09.12.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T09:45+0300
2024-12-09T09:45+0300
энергетика
саудовская аравия
saudi aramco
нефть
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снижает цены на нефть для покупателей в Азии сильнее, чем ожидалось, после того, как ОПЕК+ отложил возобновление добычи, подчеркивая, что перспективы рынка остаются слабыми", - пишет агентство. Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в январе на 0,9 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai по сравнению с премией в 1,7 доллара за баррель в декабре, говорится в статье. Ожидалось, что компания снизит премию до 1 доллара, говорится в материале. Также компания понизила цены для северо-западной части Европы и Средиземноморья, сохранив их для Северной Америки, отмечает агентство. В минувший четверг состоялось заседание ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам текущие квоты были продлены до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. И теперь ОПЕК+ уйдет от них до конца 2026 года вместо сентября 2025 года. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/20241208/neft-853420834.html
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саудовская аравия, saudi aramco, нефть
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco, Нефть
09:45 09.12.2024
 
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии

Bloomberg: Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на январь 2025 года

© Saudi AramcoОператор НПЗ Saudi Aramco
Оператор НПЗ Saudi Aramco
© Saudi Aramco
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия снижает цены на нефть для покупателей в Азии сильнее, чем ожидалось, после того, как ОПЕК+ отложил возобновление добычи, подчеркивая, что перспективы рынка остаются слабыми", - пишет агентство.
Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в январе на 0,9 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai по сравнению с премией в 1,7 доллара за баррель в декабре, говорится в статье. Ожидалось, что компания снизит премию до 1 доллара, говорится в материале. Также компания понизила цены для северо-западной части Европы и Средиземноморья, сохранив их для Северной Америки, отмечает агентство.
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В минувший четверг состоялось заседание ОПЕК+, на котором принималось решение о нефтяной политике альянса на следующий год. По его итогам текущие квоты были продлены до конца 2026 года. Добровольные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки ряда стран будут действовать также до этого срока. А запланированный выход из дополнительных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки было решено сдвинуть с января на апрель 2025 года. И теперь ОПЕК+ уйдет от них до конца 2026 года вместо сентября 2025 года.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
ЭнергетикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯSaudi AramcoНефть
 
 
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