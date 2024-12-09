https://1prime.ru/20241209/tpp-853437498.html

В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране

В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране - 09.12.2024, ПРАЙМ

В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране

Большинство представителей малого, среднего и крупного бизнеса России заявляет о снижении уровня коррупции в стране за последние пять лет, говорится в... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T13:46+0300

2024-12-09T13:46+0300

2024-12-09T13:46+0300

россия

тпп

борьба с коррупцией

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Большинство представителей малого, среднего и крупного бизнеса России заявляет о снижении уровня коррупции в стране за последние пять лет, говорится в исследовании Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. "Более 55% опрошенных представителей малых, средних и крупных компаний России ответили, что уровень коррупции за последние пять лет снизился, что наглядно демонстрирует результат системной работы государства по формированию нетерпимого отношения к коррупции и внедрению инструментов ее профилактики", - сказано в исследовании, которое презентовали в понедельник глава ТПП РФ Сергей Катырин и вице-президент палаты Елена Дыбова. При этом 28% респондентов считают, что уровень коррупции остался на том же уровне, а остальные утверждают, что он вырос, выяснили в ТПП. Главной причиной коррупции, как указывается в исследовании, предприниматели назвали недобросовестную конкуренцию - об этом заявил практически каждый второй респондент (48%). Кроме того, в качестве основных причин указывались безнаказанность чиновников и должностных лиц (40%), а также сложное и противоречивое законодательство (37%). "Впервые практически каждый второй предприниматель (44%) сказал, что теневой бизнес и самозанятые – это самые коррумпированные сферы в стране. На втором месте – сфера получения разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация (39%). На третьем месте – закупки по 44-ФЗ (38%), что, по мнению бизнеса, связано с проведением процедур у единственного поставщика, переводом большого количества закупок в закрытый режим", – отмечается в материалах. Ежегодно ТПП РФ просит бизнес оценить, что является причиной распространения коррупции в России. Исследование проведено среди представителей малых, средних и крупных компаний из всех федеральных округов. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

https://1prime.ru/20241005/ukraina-852010642.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тпп, борьба с коррупцией