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В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране
В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране - 09.12.2024, ПРАЙМ
В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране
Большинство представителей малого, среднего и крупного бизнеса России заявляет о снижении уровня коррупции в стране за последние пять лет, говорится в... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T13:46+0300
2024-12-09T13:46+0300
2024-12-09T13:46+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Большинство представителей малого, среднего и крупного бизнеса России заявляет о снижении уровня коррупции в стране за последние пять лет, говорится в исследовании Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. "Более 55% опрошенных представителей малых, средних и крупных компаний России ответили, что уровень коррупции за последние пять лет снизился, что наглядно демонстрирует результат системной работы государства по формированию нетерпимого отношения к коррупции и внедрению инструментов ее профилактики", - сказано в исследовании, которое презентовали в понедельник глава ТПП РФ Сергей Катырин и вице-президент палаты Елена Дыбова. При этом 28% респондентов считают, что уровень коррупции остался на том же уровне, а остальные утверждают, что он вырос, выяснили в ТПП. Главной причиной коррупции, как указывается в исследовании, предприниматели назвали недобросовестную конкуренцию - об этом заявил практически каждый второй респондент (48%). Кроме того, в качестве основных причин указывались безнаказанность чиновников и должностных лиц (40%), а также сложное и противоречивое законодательство (37%). "Впервые практически каждый второй предприниматель (44%) сказал, что теневой бизнес и самозанятые – это самые коррумпированные сферы в стране. На втором месте – сфера получения разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация (39%). На третьем месте – закупки по 44-ФЗ (38%), что, по мнению бизнеса, связано с проведением процедур у единственного поставщика, переводом большого количества закупок в закрытый режим", – отмечается в материалах. Ежегодно ТПП РФ просит бизнес оценить, что является причиной распространения коррупции в России. Исследование проведено среди представителей малых, средних и крупных компаний из всех федеральных округов. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.
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россия, тпп, борьба с коррупцией
РОССИЯ, ТПП, борьба с коррупцией
В ТПП рассказали об оценках российским бизнесом уровня коррупции в стране
ТПП: бизнес РФ считает, что коррупция в стране за последние 5 лет снизилась
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Большинство представителей малого, среднего и крупного бизнеса России заявляет о снижении уровня коррупции в стране за последние пять лет, говорится в исследовании Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.
"Более 55% опрошенных представителей малых, средних и крупных компаний России ответили, что уровень коррупции за последние пять лет снизился, что наглядно демонстрирует результат системной работы государства по формированию нетерпимого отношения к коррупции и внедрению инструментов ее профилактики", - сказано в исследовании, которое презентовали в понедельник глава ТПП РФ Сергей Катырин и вице-президент палаты Елена Дыбова.
При этом 28% респондентов считают, что уровень коррупции остался на том же уровне, а остальные утверждают, что он вырос, выяснили в ТПП.
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Главной причиной коррупции, как указывается в исследовании, предприниматели назвали недобросовестную конкуренцию - об этом заявил практически каждый второй респондент (48%). Кроме того, в качестве основных причин указывались безнаказанность чиновников и должностных лиц (40%), а также сложное и противоречивое законодательство (37%).
"Впервые практически каждый второй предприниматель (44%) сказал, что теневой бизнес и самозанятые – это самые коррумпированные сферы в стране. На втором месте – сфера получения разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация (39%). На третьем месте – закупки по 44-ФЗ (38%), что, по мнению бизнеса, связано с проведением процедур у единственного поставщика, переводом большого количества закупок в закрытый режим", – отмечается в материалах.
Ежегодно ТПП РФ просит бизнес оценить, что является причиной распространения коррупции в России. Исследование проведено среди представителей малых, средних и крупных компаний из всех федеральных округов. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.