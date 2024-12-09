https://1prime.ru/20241209/tramp-853431842.html

В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине

В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине - 09.12.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа, который заявил о важности переговоров по Украине,... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T08:58+0300

2024-12-09T08:58+0300

2024-12-09T08:58+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - ПРАЙМ. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа, который заявил о важности переговоров по Украине, начать с прекращения поставок натовского оружия киевскому правительству. Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога. По словам Пескова, чтобы совершить шаг к миру, Зеленскому достаточно отменить указ о запрете на переговоры и дать команду возобновить диалог "на основе стамбульских соглашений с учетом текущих реалий". Смирнов в интервью РИА Новости отметил: "Заявления Трампа о том, что режим Зеленского стремится к заключению сделки, могут восприниматься всерьез лишь после прекращения огня с украинской стороны и немедленного прекращения поставок к Киеву натовского оружия. Думаю, Трампу следует начать именно с этого, чтобы восстановить мир в Украине". Он также подчеркнул, что без выполнения этих основных условий не может идти речь о прекращении конфликта, поскольку Киев уже неоднократно демонстрировал свою недоговороспособность. В июне Владимир Путин озвучил ряд инициатив по мирному регулированию конфликта в Украине: Россия немедленно прекратит огонь и выразит готовность к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, Путин указал, что Киев должен отказаться от планов по вступлению в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, безъядерный статус. Также российский лидер упомянул необходимость отмены санкций против России. Россия считает, что поставки вооружения Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, а участие стран НАТО в этом процессе является "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые перевозки, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.

https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853425027.html

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россия, украина, всу