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Трамп заявил, что работает над завершением "нелепого" конфликта на Украине - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что работает над завершением "нелепого" конфликта на Украине
Трамп заявил, что работает над завершением "нелепого" конфликта на Украине - 09.12.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что работает над завершением "нелепого" конфликта на Украине
Фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп сообщил, что уже начал работу над урегулированием "нелепого" украинского конфликта. Об этом... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T09:28+0300
2024-12-09T09:35+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп сообщил, что уже начал работу над урегулированием "нелепого" украинского конфликта. Об этом новоизбранных президент рассказал в беседе с изданием New York Post."Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", - заявил Трамп в интервью.Кроме того, Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира. Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога. По словам Пескова, чтобы совершить шаг к миру, Зеленскому достаточно отменить указ о запрете на переговоры и дать команду возобновить диалог "на основе стамбульских соглашений с учетом текущих реалий".
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россия, украина, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
09:28 09.12.2024 (обновлено: 09:35 09.12.2024)
 
Трамп заявил, что работает над завершением "нелепого" конфликта на Украине

Трамп сообщил, что работает над завершением "нелепого" украинского конфликта

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп сообщил, что уже начал работу над урегулированием "нелепого" украинского конфликта. Об этом новоизбранных президент рассказал в беседе с изданием New York Post.
"Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", - заявил Трамп в интервью.
Кроме того, Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога. По словам Пескова, чтобы совершить шаг к миру, Зеленскому достаточно отменить указ о запрете на переговоры и дать команду возобновить диалог "на основе стамбульских соглашений с учетом текущих реалий".
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Вчера, 20:25
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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