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Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население - 09.12.2024, ПРАЙМ
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Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население
Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население - 09.12.2024, ПРАЙМ
Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население
Украинские власти чувствуют, что ВСУ не видать никакой удачи на линии фронта, из-за его они терроризируют мирное российское население. Такое заявление в бесед с | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T08:32+0300
2024-12-09T08:32+0300
спецоперация на украине
россия
украина
херсонская область
всу
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Украинские власти чувствуют, что ВСУ не видать никакой удачи на линии фронта, из-за его они терроризируют мирное российское население. Такое заявление в бесед с РИА Новости сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Режим (Владимира) Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше именно мирных жителей", - сказал Сальдо. Херсонская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр и омываемая Азовским и Черным морями, стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона отказывается признавать его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На данный момент под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками.
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россия, украина, херсонская область, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Херсонская область, ВСУ
08:32 09.12.2024
 
Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население

Сальдо: Киев чувствует, что на фронте им удачи не видать

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Украинские власти чувствуют, что ВСУ не видать никакой удачи на линии фронта, из-за его они терроризируют мирное российское население. Такое заявление в бесед с РИА Новости сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Режим (Владимира) Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше именно мирных жителей", - сказал Сальдо.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр и омываемая Азовским и Черным морями, стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона отказывается признавать его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На данный момент под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками.
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Вчера, 15:51
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАХерсонская областьВСУ
 
 
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