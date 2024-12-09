https://1prime.ru/20241209/ukraina-853431342.html

Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население

Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население - 09.12.2024, ПРАЙМ

Сальдо рассказал, почему Киев терроризирует мирное российское население

Украинские власти чувствуют, что ВСУ не видать никакой удачи на линии фронта, из-за его они терроризируют мирное российское население. Такое заявление в бесед с | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T08:32+0300

2024-12-09T08:32+0300

2024-12-09T08:32+0300

спецоперация на украине

россия

украина

херсонская область

всу

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Украинские власти чувствуют, что ВСУ не видать никакой удачи на линии фронта, из-за его они терроризируют мирное российское население. Такое заявление в бесед с РИА Новости сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Режим (Владимира) Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше именно мирных жителей", - сказал Сальдо. Херсонская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр и омываемая Азовским и Черным морями, стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона отказывается признавать его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На данный момент под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками.

https://1prime.ru/20241208/drony-853424281.html

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херсонская область

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россия, украина, херсонская область, всу