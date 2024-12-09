На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа
Нардеп Дмитрук: решения о завершении конфликта будут приниматься без Украины
© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Разрешить украинский конфликт будут пытаться в обход Киева. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — сообщается в публикации украинского политика.
"Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — сообщается в публикации украинского политика.
Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало.
"Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук.
Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога.
"Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук.
Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога.