https://1prime.ru/20241209/ukraina-853434181.html

На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа

На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа - 09.12.2024, ПРАЙМ

На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа

Разрешить украинский конфликт будут пытаться в обход Киева. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Решения... | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T11:03+0300

2024-12-09T11:03+0300

2024-12-09T11:30+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Разрешить украинский конфликт будут пытаться в обход Киева. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — сообщается в публикации украинского политика.Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало."Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук.Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога.

https://1prime.ru/20241209/tramp-853432908.html

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