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На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа - 09.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241209/ukraina-853434181.html
На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа
На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа - 09.12.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа
Разрешить украинский конфликт будут пытаться в обход Киева. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Решения... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T11:03+0300
2024-12-09T11:30+0300
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Разрешить украинский конфликт будут пытаться в обход Киева. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — сообщается в публикации украинского политика.Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало."Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук.Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога.
https://1prime.ru/20241209/tramp-853432908.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
11:03 09.12.2024 (обновлено: 11:30 09.12.2024)
 
На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа

Нардеп Дмитрук: решения о завершении конфликта будут приниматься без Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Разрешить украинский конфликт будут пытаться в обход Киева. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — сообщается в публикации украинского политика.
Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало.

"Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук.

Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа. Он также подчеркнул, что условия для мирных переговоров были озвучены российским президентом Владимиром Путиным, однако Украина продолжает обходить вопрос диалога.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
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