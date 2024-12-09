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У замглавы Тюменской области изъяли имущество на 150 миллионов рублей
У замглавы Тюменской области изъяли имущество на 150 миллионов рублей - 09.12.2024, ПРАЙМ
У замглавы Тюменской области изъяли имущество на 150 миллионов рублей
Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея... | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T09:21+0300
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка арестовано в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей", - сказал Бастрыкин. В ноябре РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении агентства, в рамках дела было арестовано имущество фигурантов, допрошены свидетели, а также проведен обыск. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Гоцыка взятку. Она заключалась в имущественной выгоде при покупке двух квартир в Тюмени. Сумма выгоды оценивается в 18,76 миллиона рублей.Как поясняет следствие, за полученную взятку Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия, оказав содействие с использованием служебного положения.Сообщалось, что Вахрин попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении уголовного дела против него.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.
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РОССИЯ, борьба с коррупцией, СК РФ
У замглавы Тюменской области изъяли имущество на 150 миллионов рублей
Имущество на 150 млн руб арестовано по делу о взятке замглавы Тюменской области Вахрина
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка арестовано в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей", - сказал Бастрыкин.
В ноябре РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении агентства, в рамках дела было арестовано имущество фигурантов, допрошены свидетели, а также проведен обыск.
РИА: замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о взятке
По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Гоцыка взятку. Она заключалась в имущественной выгоде при покупке двух квартир в Тюмени. Сумма выгоды оценивается в 18,76 миллиона рублей.
Как поясняет следствие, за полученную взятку Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия, оказав содействие с использованием служебного положения.
Сообщалось, что Вахрин попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении уголовного дела против него.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 15:00 мск.