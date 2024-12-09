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Юань растет на старте торгов 9 декабря
Юань растет на старте торгов 9 декабря - 09.12.2024, ПРАЙМ
Юань растет на старте торгов 9 декабря
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника после снижения на открытии переходит к росту и повышается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-09T10:06+0300
2024-12-09T10:06+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника после снижения на открытии переходит к росту и повышается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 10 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,51 рубля. На самом старте торгов китайская валюта снижалась на 2 копейки.
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россия, курсы валют, биржевые торги
РОССИЯ, курсы валют, биржевые торги, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Юань растет на старте торгов 9 декабря
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже переходит к росту до 13,51 рубля
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника после снижения на открытии переходит к росту и повышается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 10 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,51 рубля. На самом старте торгов китайская валюта снижалась на 2 копейки.