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Юань растет на старте торгов 9 декабря

Юань растет на старте торгов 9 декабря - 09.12.2024, ПРАЙМ

Юань растет на старте торгов 9 декабря

Курс китайской валюты в начале торгов понедельника после снижения на открытии переходит к росту и повышается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-09T10:06+0300

2024-12-09T10:06+0300

2024-12-09T10:07+0300

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usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника после снижения на открытии переходит к росту и повышается до 13,51 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 10 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,51 рубля. На самом старте торгов китайская валюта снижалась на 2 копейки.

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россия, курсы валют, биржевые торги