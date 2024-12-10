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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 декабря - 10.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,26 копейки, до 13,6566 рубля, курс доллара - на 65,65 копейки, до 100,0324 рубля, а... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:25+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,26 копейки, до 13,6566 рубля, курс доллара - на 65,65 копейки, до 100,0324 рубля, а курс евро - на 1,10 рубля, до 106,2024 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 декабря
ЦБ: официальный курс юаня на среду - 13,65, доллара - 100,03, евро - 106,2 руб
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 13,26 копейки, до 13,6566 рубля, курс доллара - на 65,65 копейки, до 100,0324 рубля, а курс евро - на 1,10 рубля, до 106,2024 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.