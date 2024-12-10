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"Илон Маск что-то знает". Америка столкнется с опасным финансовым вызовом

"Илон Маск что-то знает". Америка столкнется с опасным финансовым вызовом - 10.12.2024, ПРАЙМ

"Илон Маск что-то знает". Америка столкнется с опасным финансовым вызовом

Глава департамента по повышению эффективности государственного управления в новой администрации США Илон Маск в своей соцсети сделал резонансное заявление:... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T08:15+0300

2024-12-10T08:15+0300

2024-12-10T08:15+0300

мнения аналитиков

дональд трамп

сша

дефолт в сша

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Глава департамента по повышению эффективности государственного управления в новой администрации США Илон Маск в своей соцсети сделал резонансное заявление: "Америка приближается к фактическому банкротству". Насколько мифичны подобные размышления и возможно ли в реальности банкротство США?Классическое определение банкротства страны – ситуация, при которой государство неспособно выполнить свои финансовые обязательства (погашение государственного долга и уплата процентов по нему). Такая ситуация может быть вызвана разбалансировкой бюджетной системы, сложной экономической ситуацией, увеличением долговой нагрузки или снижением налоговых поступлений и т.д. На практике формальный полный или частичный отказ от выполнения долговых обязательств называется дефолт. Дефолт бывает двух видов: внутренний, когда обязательства не исполняются по отношению к гражданам страны, и внешний, когда долги не выплачиваются иностранным кредиторам.В настоящее время США действительно имеют некоторые признаки вероятного наступления дефолта. Важнейшими из них являются:Приведенный перечень достаточно обширный, хотя далеко и неполный. Вместе с тем, банкротство США в привычном смысле этого слова едва ли возможно. Все дело в том, что для купирования этого процесса имеется два основных инструмента: гегемония валютно-финансовой системы США во главе с ФРС, а также вооруженные силы государства – силовой потенциал.Первый инструмент хорошо известен читателю – это доллар США, а точнее возможность ничем неограниченной его эмиссии (печатания денег). А тем, кто усомнится в нужности доллара как твердой конвертируемой мировой резервной валюты, поднимут пошлины на все американские товары на 100%. Именно об этом недавно заявил избранный президент Дональд Трамп, фактически обнажив основные опасения из-за океана по поводу вероятного ухода от использования доллара в пользу применения альтернативных платежных средств, например, нового платежного средства в рамках БРИКС (к слову сказать, запуск его даже не анонсирован, были представлены отдельные предложения, которые так и остались рабочими вариантами).Второй инструмент для тех, кто не просто усомнится, но и на деле попытается отказаться от мировой резервной валюты – доллара США. Прецеденты применения силы были совсем недавно: Ирак с его предложением проведения расчетов за энергоресурсы в национальных валютах или продовольствием, Ливия с желанием введения золотого динара. Обе эти попытки уйти от доллара США, как от основного платежного средства в международных расчетах, закончились неудачей ввиду организованных США военных действий на территории этих стран с последующим крахом их экономической и политической систем, и гибелью первых лиц этих государств.Тем не менее, дефолт США вполне может возникнуть "в моменте", как временный отказ от обслуживания долга. В 2011 году подобная ситуация уже происходила, приведя к снижению кредитного рейтинга США агентством S&P и вызвав турбулентность на финансовых рынках. Повторение технического дефолта вызовет повышенную волатильность на финансовых рынках, рост стоимости заимствований и снижение доверия к американской экономике.При этом руководство страны должно будет пойти на жесткие меры в части налогово-бюджетной политики, даже невзирая на вероятное торможение экономического роста при их реализации: на сокращение бюджетных расходов, на проведение реформ системы государственного управления, на повышение налогов. В случае самого негативного сценария пострадают и международные кредиторы, такие как Китай и Япония. Они понесут значительные убытки из-за обесценивания американских финансовых активов. Рынки столкнутся с массовой паникой, что может обвалить стоимость ценных бумаг, вызвать резкие скачки на валютном рынке и другие деструктивные эффекты.На мой взгляд, с высокой долей вероятности подобных негативных сценариев реализовано не будет, поскольку имеются все возможности увеличить предел государственного долга, в спокойном плановом режиме провести реформу государственного аппарата с прицелом на повышение её финансовой эффективности. Реализация ряда уже заявленных Дональдом Трампом мер позволит простимулировать реальный сектор вкупе с ТЭК, которые, несмотря на все заверения адептов "сервисной" и "зеленой" экономики, остаются ядром социально-экономического развития любого современного государства.Слова Илона Маска следует воспринимать с пониманием того, что ему свойственна провокационная риторика, часто направленная на привлечение внимания. Его заявление служит скорее предупреждением о необходимости реформ, чем прогнозом катастрофы, особенно с учетом его недавнего назначения на высокий пост. США все ещё остаются крупнейшей экономикой мира, однако, санкционное противостояние с Россией в 2022-2024 годах проявило для всех держателей доллара и пользователей SWIFT низкую надежность существующего валютно-финансового устройства мира, подорвало доверие к действующей системе ввиду решений самого администратора этой системы, что удивительно.Именно этот казус предстоит преодолеть новому президенту США, что является крайне сложной задачей, поскольку мир существенно изменился. Благодаря усилиям России мир все ближе к многополярности, переосмыслению прежних недействующих механизмов урегулирования конфликтов, созданию гармоничных межгосударственных отношений, в том числе валютных, и устойчивому экономическому развитию всех стран.Автор - Михаил Гордиенко, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова*Движение признано в России экстремистским и запрещено

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Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

мнения аналитиков, дональд трамп, сша, дефолт в сша