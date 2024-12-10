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Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти в США

Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти в США - 10.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти в США

Потенциальное увеличение добычи нефти в США может в 2025 году нивелировать усилия ОПЕК+ по поддержанию цен и балансировке спроса и предложения, заявил РИА... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T05:35+0300

2024-12-10T05:35+0300

2024-12-10T05:35+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Потенциальное увеличение добычи нефти в США может в 2025 году нивелировать усилия ОПЕК+ по поддержанию цен и балансировке спроса и предложения, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Есть вероятность, что новая администрация США будет вести себя довольно уверенно в плане наращивания добычи нефти. Это вполне вкладывается в структуру протекционистской политики Дональда Трампа. Расширение американского предложения на протяжении 2025 года может нивелировать усилия ОПЕК+", - сказал эксперт. Он напомнил, что на декабрьском заседании ОПЕК+ основной интригой было продление добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В итоге восстанавливать постепенно добычу альянс начнет только с апреля 2025 года, а не с января. Основным аргументом для такого решения стала неопределенность в отношении перспектив роста мировых экономик в следующем году, а также баланс нефтяного рынка. "В первую очередь это происходит из-за смены президента и администрации в США и будущей политики в вопросах нефтедобычи, пошлин на импорт и так далее. Решение ОПЕК+ на ценах никак не отразится, поскольку было в целом ожидаемо", - добавил Скрябин. Он также отметил, что внимание мирового рынка теперь перемещается на китайский спрос, который уже вынудил крупнейшего мирового поставщика нефти Saudi Aramco понизить цены на начало года для азиатских покупателей. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. В ходе предвыборной кампании он обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. Чуть ранее, в субботу, глава "Роснефти" Игорь Сечин предположил, что Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтепроизводство.

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