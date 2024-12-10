https://1prime.ru/20241210/kitaj-853456014.html
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9% - 10.12.2024, ПРАЙМ
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%
Китай за январь-ноябрь текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 12%,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T06:56+0300
2024-12-10T06:56+0300
2024-12-10T06:56+0300
энергетика
экономика
нефть
китай
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ПЕКИН, 10 дек - ПРАЙМ. Китай за январь-ноябрь текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 12%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления страны.
За отчетный период Китай импортировал 505,587 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 299,341 миллиарда долларов, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в ноябре Китай импортировал 48,52 миллиона тонн нефти на 26,275 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам первых десяти месяцев года составил 120,24 миллиона тонн (рост на 12%) на сумму 59,3 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 4,1%). Отдельно в ноябре Китай импортировал 10,79 миллиона тонн природного газа на 5,303 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-ноябрь составил 490,35 миллиона тонн (рост на 14,8%) и обошелся Китаю в 47,503 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 0,9%). Отдельно в ноябре Китай импортировал 54,98 миллиона тонн угля на 4,95 миллиарда долларов.
По итогам прошлого года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).
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нефть, китай
Энергетика, Экономика, Нефть, КИТАЙ
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%
Китай за 10 месяцев снизил импорт нефти на 1,9%, газа на 12%
ПЕКИН, 10 дек - ПРАЙМ. Китай за январь-ноябрь текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 12%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления страны.
За отчетный период Китай импортировал 505,587 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 299,341 миллиарда долларов, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в ноябре Китай импортировал 48,52 миллиона тонн нефти на 26,275 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам первых десяти месяцев года составил 120,24 миллиона тонн (рост на 12%) на сумму 59,3 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 4,1%). Отдельно в ноябре Китай импортировал 10,79 миллиона тонн природного газа на 5,303 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-ноябрь составил 490,35 миллиона тонн (рост на 14,8%) и обошелся Китаю в 47,503 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 0,9%). Отдельно в ноябре Китай импортировал 54,98 миллиона тонн угля на 4,95 миллиарда долларов.
По итогам прошлого года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).