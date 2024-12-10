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Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%

Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9% - 10.12.2024, ПРАЙМ

Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%

Китай за январь-ноябрь текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 12%,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T06:56+0300

2024-12-10T06:56+0300

2024-12-10T06:56+0300

энергетика

экономика

нефть

китай

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ПЕКИН, 10 дек - ПРАЙМ. Китай за январь-ноябрь текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 12%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления страны. За отчетный период Китай импортировал 505,587 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 299,341 миллиарда долларов, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в ноябре Китай импортировал 48,52 миллиона тонн нефти на 26,275 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам первых десяти месяцев года составил 120,24 миллиона тонн (рост на 12%) на сумму 59,3 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 4,1%). Отдельно в ноябре Китай импортировал 10,79 миллиона тонн природного газа на 5,303 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-ноябрь составил 490,35 миллиона тонн (рост на 14,8%) и обошелся Китаю в 47,503 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 0,9%). Отдельно в ноябре Китай импортировал 54,98 миллиона тонн угля на 4,95 миллиарда долларов. По итогам прошлого года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, китай