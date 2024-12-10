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Пассажирские поезда из Приморья в КНДР и Китай вступят в силу с 15 декабря

Пассажирские поезда из Приморья в КНДР и Китай вступят в силу с 15 декабря - 10.12.2024, ПРАЙМ

Пассажирские поезда из Приморья в КНДР и Китай вступят в силу с 15 декабря

Пассажирские поезда из Приморья в северокорейский Туманган и китайский Суйфэньхэ утверждены в новом графике движения поездов Дальневосточной железной дороги... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T04:27+0300

2024-12-10T04:27+0300

2024-12-10T04:27+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – ПРАЙМ. Пассажирские поезда из Приморья в северокорейский Туманган и китайский Суйфэньхэ утверждены в новом графике движения поездов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), который вступит в силу с 15 декабря текущего года, сообщает ДВЖД. "В международном сообщении выйдет на маршрут поезд №401/402 Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР), отменный в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Также назначен новый поезд №645/646 Хасан (РФ) – Туманган (КНДР). Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда №651/652 Уссурийск (РФ) – Туманган (КНДР)", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ДВЖД, в настоящее время пассажирские поезда в КНДР и Китай только утверждены в новом графике движения, который начнет действовать с 15 декабря, однако расписание их движения нужно смотреть отдельно, оно будет формироваться железнодорожными службами КНДР и КНР. В сентябре начальник дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО "РЖД" Сергей Фомичев сообщил на туристическом форуме в Хабаровске о возобновлении с 15 декабря прерванных пандемией регулярных пассажирских железнодорожных перевозок из Приморья в Китай и КНДР. В январе губернатор Приморья Олег Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна есть проблемы: состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР, отмечал он. В июне состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в Северную Корею отправились представители туротрасли и чиновники региона. На настоящий момент регулярные железнодорожные пассажирские перевозки между городами не открыты.

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