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Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту - 10.12.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту
Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T19:20+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.13 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,75%, до 72,68 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,92%, до 69 долларов. Днем нефть обеих марок дешевела. В среду инвесторы будут оценивать данные о запасах сырья в США. Ожидается, что за неделю по 6 декабря показатель сократился на 1,3 миллиона баррелей - до 422,1 миллиона. Несмотря на рост во вторник вечером, аналитики отмечают тенденцию к снижению цен на нефть. "В отсутствие позитивного катализатора нефть, вероятно, будет торговаться в текущем диапазоне с тенденцией к снижению. Настроения остаются "медвежьими", - сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин (Rebecca Babin).
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нефть, цены
Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту на 1% вечером
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.13 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,75%, до 72,68 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,92%, до 69 долларов. Днем нефть обеих марок дешевела.
В среду инвесторы будут оценивать данные о запасах сырья в США. Ожидается, что за неделю по 6 декабря показатель сократился на 1,3 миллиона баррелей - до 422,1 миллиона.
Несмотря на рост во вторник вечером, аналитики отмечают тенденцию к снижению цен на нефть.
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"В отсутствие позитивного катализатора нефть, вероятно, будет торговаться в текущем диапазоне с тенденцией к снижению. Настроения остаются "медвежьими", - сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин (Rebecca Babin).