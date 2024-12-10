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Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть

Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть - 10.12.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год - до 80,49 доллара с 80,95 | 10.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год - до 80,49 доллара с 80,95 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. EIA также понизило ожидания по средней цене Brent на 2025 год - до 73,58 доллара с 76,06 доллара за баррель. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2024 год был понижен до 76,51 доллара за баррель с прошлой оценки в 77 долларов, в 2025 году - до 69,12 доллара с 71,6 доллара.При этом министерство незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.Также Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 год на 80 тысяч баррелей в сутки, в 2025 году - на 500 тысяч баррелей в сутки. Был понижен прогноз и по спросу на нефть в мире: на 2024 год - на 100 тысяч баррелей в сутки - до 103,03 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 30 тысяч баррелей в сутки, до 104,32 миллиона баррелей в сутки.

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