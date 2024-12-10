https://1prime.ru/20241210/neft-853477884.html
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть - 10.12.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год - до 80,49 доллара с 80,95 | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:28+0300
2024-12-10T20:28+0300
2024-12-10T20:34+0300
экономика
минэнерго сша
средняя цена
нефть
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год - до 80,49 доллара с 80,95 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. EIA также понизило ожидания по средней цене Brent на 2025 год - до 73,58 доллара с 76,06 доллара за баррель. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2024 год был понижен до 76,51 доллара за баррель с прошлой оценки в 77 долларов, в 2025 году - до 69,12 доллара с 71,6 доллара.При этом министерство незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.Также Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 год на 80 тысяч баррелей в сутки, в 2025 году - на 500 тысяч баррелей в сутки. Был понижен прогноз и по спросу на нефть в мире: на 2024 год - на 100 тысяч баррелей в сутки - до 103,03 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 30 тысяч баррелей в сутки, до 104,32 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20241210/neft-853476903.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минэнерго сша, средняя цена, нефть, прогноз
Экономика, Минэнерго США, средняя цена, Нефть, прогноз
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на Brent на 2024 год до $80,49
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год - до 80,49 доллара с 80,95 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
EIA также понизило ожидания по средней цене Brent на 2025 год - до 73,58 доллара с 76,06 доллара за баррель. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2024 год был понижен до 76,51 доллара за баррель с прошлой оценки в 77 долларов, в 2025 году - до 69,12 доллара с 71,6 доллара.
При этом министерство незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.
Цены на нефть перешли к росту
Также Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 год на 80 тысяч баррелей в сутки, в 2025 году - на 500 тысяч баррелей в сутки.
Был понижен прогноз и по спросу на нефть в мире: на 2024 год - на 100 тысяч баррелей в сутки - до 103,03 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 30 тысяч баррелей в сутки, до 104,32 миллиона баррелей в сутки.