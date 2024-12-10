Дело за Трампом: ОПЕК+ уходит на каникулы до конца весны

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Давление на рынок нефти сохранилось на прошлой неделе. Нефть марки Brent подешевела на 2,4%, несмотря на решение ОПЕК+ вновь отложить наращивание добычи нефти до апреля 2025 года — данный шаг был вполне ожидаем рынком. До конца I квартала сохраняются добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки. После этого страны – участницы соглашения должны начать восстановление добычи до конца 2026 года. Кроме того, ограничения добычи в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, которые ранее должны были закончиться в конце 2025 года, продлены до конца 2026 года. ОПЕК сохраняет за собой пространство для маневра, в том числе, чтобы оценить последствия президентства Дональда Трампа в США и иметь больше гибкости в поддержании цен. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 28 мая 2025 года. Цены на промышленные металлы растут третью неделю подряд, отыгрывая потери на фоне анонсированных планов США ввести широкие пошлины на импорт. После падения на 5% в прошлом месяце стоимость меди показала лучшую недельную динамику с сентября. Цены на металл получили импульс на фоне сокращения запасов до майских минимумов, в особенности в Китае, а также в связи с оптимизмом инвесторов на фоне объявленных Пекином мер стимулирования экономик.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Давление на рынок нефти сохранилось на прошлой неделе. Нефть марки Brent подешевела на 2,4%, несмотря на решение ОПЕК+ вновь отложить наращивание добычи нефти до апреля 2025 года — данный шаг был вполне ожидаем рынком.
До конца I квартала сохраняются добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки. После этого страны – участницы соглашения должны начать восстановление добычи до конца 2026 года. Кроме того, ограничения добычи в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, которые ранее должны были закончиться в конце 2025 года, продлены до конца 2026 года.
ОПЕК сохраняет за собой пространство для маневра, в том числе, чтобы оценить последствия президентства Дональда Трампа в США и иметь больше гибкости в поддержании цен. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 28 мая 2025 года.
Цены на промышленные металлы растут третью неделю подряд, отыгрывая потери на фоне анонсированных планов США ввести широкие пошлины на импорт. После падения на 5% в прошлом месяце стоимость меди показала лучшую недельную динамику с сентября.
Цены на металл получили импульс на фоне сокращения запасов до майских минимумов, в особенности в Китае, а также в связи с оптимизмом инвесторов на фоне объявленных Пекином мер стимулирования экономик.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций
5 декабря, 16:05
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