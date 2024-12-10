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Дело за Трампом: ОПЕК+ уходит на каникулы до конца весны - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Дело за Трампом: ОПЕК+ уходит на каникулы до конца весны
Дело за Трампом: ОПЕК+ уходит на каникулы до конца весны - 10.12.2024, ПРАЙМ
Дело за Трампом: ОПЕК+ уходит на каникулы до конца весны
Давление на рынок нефти сохранилось на прошлой неделе. Нефть марки Brent подешевела на 2,4%, несмотря на решение ОПЕК+ вновь отложить наращивание добычи нефти... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:47+0300
2024-12-10T12:47+0300
мнения аналитиков
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китай
ук альфа-капитал
опек
владимир брагин
нефть
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Давление на рынок нефти сохранилось на прошлой неделе. Нефть марки Brent подешевела на 2,4%, несмотря на решение ОПЕК+ вновь отложить наращивание добычи нефти до апреля 2025 года — данный шаг был вполне ожидаем рынком. До конца I квартала сохраняются добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки. После этого страны – участницы соглашения должны начать восстановление добычи до конца 2026 года. Кроме того, ограничения добычи в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, которые ранее должны были закончиться в конце 2025 года, продлены до конца 2026 года. ОПЕК сохраняет за собой пространство для маневра, в том числе, чтобы оценить последствия президентства Дональда Трампа в США и иметь больше гибкости в поддержании цен. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 28 мая 2025 года. Цены на промышленные металлы растут третью неделю подряд, отыгрывая потери на фоне анонсированных планов США ввести широкие пошлины на импорт. После падения на 5% в прошлом месяце стоимость меди показала лучшую недельную динамику с сентября. Цены на металл получили импульс на фоне сокращения запасов до майских минимумов, в особенности в Китае, а также в связи с оптимизмом инвесторов на фоне объявленных Пекином мер стимулирования экономик.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20241205/opek-853362493.html
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Владимир Брагин
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сша, москва, китай, ук альфа-капитал, опек, владимир брагин, нефть
Мнения аналитиков, США, МОСКВА, КИТАЙ, УК Альфа-Капитал, ОПЕК, Владимир Брагин, Нефть
12:47 10.12.2024
 
Дело за Трампом: ОПЕК+ уходит на каникулы до конца весны

Аналитик Брагин: ОПЕК+ отложила рост добычи до мая для оценки работы Трампа

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Давление на рынок нефти сохранилось на прошлой неделе. Нефть марки Brent подешевела на 2,4%, несмотря на решение ОПЕК+ вновь отложить наращивание добычи нефти до апреля 2025 года — данный шаг был вполне ожидаем рынком.
До конца I квартала сохраняются добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки. После этого страны – участницы соглашения должны начать восстановление добычи до конца 2026 года. Кроме того, ограничения добычи в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, которые ранее должны были закончиться в конце 2025 года, продлены до конца 2026 года.
ОПЕК сохраняет за собой пространство для маневра, в том числе, чтобы оценить последствия президентства Дональда Трампа в США и иметь больше гибкости в поддержании цен. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 28 мая 2025 года.
Цены на промышленные металлы растут третью неделю подряд, отыгрывая потери на фоне анонсированных планов США ввести широкие пошлины на импорт. После падения на 5% в прошлом месяце стоимость меди показала лучшую недельную динамику с сентября.
Цены на металл получили импульс на фоне сокращения запасов до майских минимумов, в особенности в Китае, а также в связи с оптимизмом инвесторов на фоне объявленных Пекином мер стимулирования экономик.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Страны ОПЕК+ со сверхдобычей нефти пообещали новые графики компенсаций
5 декабря, 16:05

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