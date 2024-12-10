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В Приморье производитель яиц восстановил производство

В Приморье производитель яиц восстановил производство - 10.12.2024, ПРАЙМ

В Приморье производитель яиц восстановил производство

Ведущий производитель яиц в Приморье после массового падежа птицы увеличил поголовье и восстановил выпуск этого товара, дефицита в сетях не наблюдается,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T06:43+0300

2024-12-10T06:43+0300

2024-12-10T06:43+0300

экономика

промышленность

приморье

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – ПРАЙМ. Ведущий производитель яиц в Приморье после массового падежа птицы увеличил поголовье и восстановил выпуск этого товара, дефицита в сетях не наблюдается, сообщает правительство региона. По информации из доклада регионального минсельхоза, опубликованного на сайте законодательного собрания Приморья, из-за аварийного отключения электричества и водоснабжения на крупнейшем птицеводческом предприятии ООО "Птицефабрика Уссурийская" в августе погибло 55,86 тысячи голов птицы. "Ведущий производитель яиц в Приморье восстановил производство. В настоящее время птицефабрика "Уссурийская" после падежа птицы увеличила поголовье. Объем производства яиц каждый месяц составляет 13,8 миллиона штук, что позволяет закрыть все заявки торговых сетей", – говорится в сообщении. По данным регионального министерства сельского хозяйства, на данный момент в торговых сетях Приморья дефицита куриного яйца не наблюдается. На 1 октября в регионе произведено 230,5 миллиона штук яиц. Для предприятий предусмотрена государственная поддержка – 2 тысячи рублей за 1 тысячу яиц.

приморье

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промышленность, приморье, владивосток