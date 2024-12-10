https://1prime.ru/20241210/svo-853459596.html

Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации

Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации - 10.12.2024, ПРАЙМ

Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации

Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T09:27+0300

2024-12-10T09:27+0300

2024-12-10T09:27+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сергей нарышкин

свр

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В этой связи он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала, а режим украинского лидера Владимира Зеленского полностью утратил легитимность."На фронте ситуация не в пользу Киева", - констатировал Нарышкин в беседе с российским журналом "Разведчик". В то же время директор СВР добавил, то на всей линии фронта стратегическая инициатива принадлежит России.Нарышкин подчеркнул, что попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. По его словам, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны.

https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853439896.html

украина

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россия, украина, сергей нарышкин, свр