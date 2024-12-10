Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241210/svo-853459596.html
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации - 10.12.2024, ПРАЙМ
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации
Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:27+0300
2024-12-10T09:27+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сергей нарышкин
свр
https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_3435e3db77511345fe62032f8bb204de.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В этой связи он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала, а режим украинского лидера Владимира Зеленского полностью утратил легитимность."На фронте ситуация не в пользу Киева", - констатировал Нарышкин в беседе с российским журналом "Разведчик". В то же время директор СВР добавил, то на всей линии фронта стратегическая инициатива принадлежит России.Нарышкин подчеркнул, что попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. По его словам, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны.
https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853439896.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_964d7b4a553512cf6c35ed285156eca8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сергей нарышкин, свр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Нарышкин, СВР
09:27 10.12.2024
 
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации

Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В этой связи он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала, а режим украинского лидера Владимира Зеленского полностью утратил легитимность.
"На фронте ситуация не в пользу Киева", - констатировал Нарышкин в беседе с российским журналом "Разведчик".
В то же время директор СВР добавил, то на всей линии фронта стратегическая инициатива принадлежит России.
Нарышкин подчеркнул, что попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. По его словам, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
Зеленский рассказал, от кого не зависит приглашение Украины в НАТО
Вчера, 15:29
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСергей НарышкинСВР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала