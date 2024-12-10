https://1prime.ru/20241210/svo-853459596.html
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации - 10.12.2024, ПРАЙМ
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации
Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:27+0300
2024-12-10T09:27+0300
2024-12-10T09:27+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сергей нарышкин
свр
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В этой связи он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала, а режим украинского лидера Владимира Зеленского полностью утратил легитимность."На фронте ситуация не в пользу Киева", - констатировал Нарышкин в беседе с российским журналом "Разведчик". В то же время директор СВР добавил, то на всей линии фронта стратегическая инициатива принадлежит России.Нарышкин подчеркнул, что попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. По его словам, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны.
https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853439896.html
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россия, украина, сергей нарышкин, свр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Нарышкин, СВР
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации
Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия подошла очень близко к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В этой связи он отметил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала, а режим украинского лидера Владимира Зеленского полностью утратил легитимность.
"На фронте ситуация не в пользу Киева", - констатировал Нарышкин в беседе с российским журналом "Разведчик".
В то же время директор СВР добавил, то на всей линии фронта стратегическая инициатива принадлежит России.
Нарышкин подчеркнул, что попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. По его словам, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны.
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